Por las amenazas de narcos, el gobernador de Santa Fe tuvo que sacar a su familia de Rosario

La revelación del gobernador Maximiliano Pullaro sobre que tuvo que sacar a su esposa y a sus dos hijos de Rosario por las amenazas narcos generó ayer una preocupación generalizada, fuerte conmoción política y la solidaridad de otros mandatarios provinciales, de ministros y hasta de la CGT, que emitió una fuerte declaración por este episodio que muestra el peligro que representan esas bandas criminales.

El propio Pullaro confirmó en diálogo con Infobae que mantuvo diálogos con los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, quienes se comprometieron a brindar todo el apoyo necesario del gobierno de Javier Milei para enfrentar la amenaza del narcotráfico, que se acrecentó en las últimas semanas después de la aplicación de una política de mano dura contra el delito, con foco en las cárceles y en la reinstalación de alto perfil, donde son confinados e incomunicados los sicarios, traficantes y delincuentes más peligrosos.

Maximiliano Pullaro celebra junto a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

Al respecto, el gobernador explicó en diálogo con este medio que las amenazas que subieron de tono en los últimos días se deben, principalmente, a esta nueva política carcelaria, que dijo que va a mantener porque es la única forma de frenar los altos niveles de violencia que se registran en toda la provincia, pero con epicentro en Rosario, producto de las bandas criminales que operan organizadas desde los penales. "Es importante que los narcos sigan alojados en estos pabellones de alto perfil porque sino van a seguir haciendo lo que quieren", afirmó.

"De lo único que me arrepiento es que tuve que sacar a mi familia de la ciudad por unos días por las amenazas que tuve. A mí me pesa mucho no ver a mis hijos porque son mi cable a tierra, pero son las que a veces uno tiene que hacer. Yo no los voy a exponer ni arriesgar", contó Pullaro en diálogo con una radio local. Y explicó por qué no asignó una custodia para su familia "Primero estuvieron encerrados en mi departamento, sin salir siquiera a la calle. Estaba preocupado y no iba a hacer esa chantada de ponerle 10 policías para que los acompañen a todos lados, cuando no te terminan pudiendo cuidar y vos le sacás un montón de recursos a la gente que no la están cuidando. No iba a hacer eso porque no corresponde", sostuvo.

"Es triste. Los pibes no tienen nada que ver, y que amenacen a tu familia es duro. Uno está preparado para que hasta le pueda llegar a pasar algo a uno, pero uno es el que toma las decisiones", lamentó Pullaro.

Maximiliano Pullaro

Conmoción política

Además del impacto que generó en la familia y en la provincia de Santa Fe semejante episodio, la gravedad de la situación traspasó a la política nacional. Además de los dos ministros nacionales, los nueve gobernadores de Juntos por el Cambio le expresaron su solidaridad, mientras que la Confederación General del Trabajo emitió un fuerte comunicado expresando la condena para semejante situación.

Pullaro viene librando desde el 10 de diciembre una batalla contra las bandas criminales asociadas al narcotráfico que convirtieron a Santa Fe -con centro gravitacional en Rosario- como la meca del delito, el tráfico de drogas, el sicariato y las amenazas extorsivas de la Argentina e, incluso, como uno de los lugares más inseguros de toda América del Sur.

La declaración de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que justo hoy se reunieron, fue la siguiente: "Aprovechamos el encuentro para expresar nuestra solidaridad con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, frente a las amenazas que recibió su familia por parte de narcos a los que está enfrentando con coraje inquebrantable". Apoyaron a Pullaro Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy).

Por último, con la firma de los tres co secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, el sindicalismo peronista emitió un comunicado titulado "solidarios con el gobernador Pullaro". En ese sentido, expresaron que la Confederación General del Trabajo "repudia enérgicamente las nuevas amenazas recibidas por el gobernador y su familia".

"Manifestamos nuestra solidaridad institucional y personal, expresamos nuestro decidido respaldo al combate que el Estado, a través de sus legítimos recursos conferidos por la ley desde sus diversos estamentos libra frente a las organizaciones criminales que destruyen la paz social, generan violencia, degradación social y dolor", consideró la declaración de la CGT.

Fuente: Infobae