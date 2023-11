Por qué no le renovaron la pasantía a Milei en el Banco Central

Uno de los momentos más tensos que se vivieron en el marco del tercer debate presidencial previo al balotaje del próximo domingo, fue cuando el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, dejó al descubierto un capítulo del pasado laboral de Javier Milei. El intercambio se desencadenó cuando interrogó al líder libertario sobre su paso laboral en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), institución que quiere "dinamitar", revelando que había trabajado allí durante una pasantía que no fue renovada.

En ese momento, Massa reveló la experiencia de Milei en la institución, cuestionando la razón por la cual no se le renovó la pasantía. Ante la insistencia del candidato de UP, el libertario no pudo proporcionar una respuesta clara, lo que llevó sugerir que había sido rechazado.

En un giro inesperado, Milei finalmente reconoció su paso por el BCRA como un "fracaso". "Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. No como vos", respondió.

Qué dijo Milei sobre su pasantía en el BCRA

"Hacer un carpetazo muestra lo oscuro de Sergio Massa, esa información era privada. Hice una pasantía en el Banco Central de seis meses y no me la renovaron", dijo hoy el candidato de La Libertad Avanza (LLA) en radio Continental.

Milei tuvo un convenio de pasantía no rentada en el banco desde el 2 de diciembre de 1992 hasta el 22 de junio de 1993, contrato que no fue renovado a diferencia de la de otros pasantes debido a su bajo desempeño.

Fuente: Ámbito