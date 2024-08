Preocupado por las derrotas en el Congreso, Milei encabezará una cumbre con el objetivo de formar un interbloque

El presidente Javier Milei tomó nota de los reveses que recibió en el Congreso de la Nación días atrás y busca maximizar el control de daños. Para peor, La Libertad Avanza perdió en las últimas horas una diputada y un senador (Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni), por decisión del propio partido, por lo que necesita reforzar el vínculo con los bloques aliados.

Con este panorama, el Presidente convocó una reunión hoy a las 18 en Casa Rosada, a la que están invitados los presidentes de bloque del PRO, Cristian Ritondo; el MID, Oscar Zago; y LLA, Gabriel Bornoroni. Según confiaron fuentes del oficialismo a TN, quedó abierta la convocatoria a los bloques federales.

El caso es que además de tener un control sobre la situación del Congreso a nivel general, sobrevuela la posibilidad de conformar un espacio común. El Gobierno tiene solo 37 diputados y 6 senadores, por lo que necesita más que nunca de sus aliados.

Más de un funcionario manifestó que quiere a Ritondo como presidente del posible interbloque, que en la práctica ya funciona de esa manera (con excepción de la última votación por los fondos de la SIDE).

Cerca del expresidente Mauricio Macri sostienen que “todavía faltan instancias para cerrar ese tipo de acuerdos”. No obstante, tanto en la bancada oficialista como en la del PRO aclararon que por ahora “no hay interbloque”.

diputados ley de financiamiento universitario

Si bien hasta hace unas semanas había funcionado como un aliado incondicional del Gobierno, el PRO comenzó a dar señales de autonomía. Primero fue el mismo Macri, que pidió retomar la agenda propia mientras cuestionó con dureza al entorno de Milei en un acto en CABA. Luego, los bloques en el Congreso actuaron en contra de los intereses del Presidente.

En ese contexto y sumergido en una interna sin tregua, Milei hace cuentas y busca anticiparse a lo que pueda ocurrir los próximos meses. Se reunió en varias oportunidades con Macri para limar asperezas e incluso hacer varios planteos. “O no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que están haciendo”, deslizó el Presidente tras uno de esos encuentros.

Sucede que Macri tiene una disputa personal con el entorno del jefe de Estado, en especial con el asesor estrella Santiago Caputo. La puja es por cargos en el Gobierno, donde el titular del PRO sostiene que hay segundas y terceras líneas donde podría aportar cuadros políticos y técnicos.

Senado - Ley de Bases

Eso condiciona el eventual acuerdo político, que desde ambas partes impulsan para firmar antes de las elecciones del 2025. Tanto Milei como Macri coinciden en que ir separados es hacerle el juego a la oposición, ya que se disputan el mismo electorado.

No obstante, en el PRO no tienen apuro. “No sea cosa que dentro de un año, nos necesiten ellos a nosotros”, confió a TN una fuente de acceso directo a Macri y de peso específico en el partido amarillo. Y en parte ese fue el mensaje de la jugada del expresidente en la votación por los fondos de la SIDE. “Mauricio no quiere enfrentarse al Gobierno, le quiere marcar la cancha”, señaló a TN una voz autorizada entre los legisladores del PRO. “Buscó decirle 'me necesitás'. Mostró poder político”, aclaró.

En los últimos encuentros a solas, Macri le advirtió a Milei que la situación vivida días atrás en el Congreso puede repetirse, si el Gobierno no cambia sus formas. Hay especial malestar en el trato hacia los gobernadores del PRO, donde señalan que incluso tienen mejor vínculo con los peronistas.

Fuente: Todo Noticias