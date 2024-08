Tras ser expulsado de LLA, el senador Paoltroni conformó el monobloque Libertad, Trabajo y Progreso

Después de que sus compañeros lo expulsen del bloque de La Libertad Avanza, el senador Francisco Paoltroni resolvió crear un monobloque llamado “Libertad, Trabajo y Progreso”. Más allá de la ruptura, el legislador por Formosa conservará la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores, así también como su lugar en el resto de las comisiones.

Ante la consulta de TN sobre cómo serán sus próximas votaciones y si acompañará a La Libertad Avanza, Paoltroni dijo: “Por supuesto, fiel a las ideas de la Libertad, acompañando a nuestro Presidente y por supuesto a lo que prometimos en campaña, que no es otro que el mandato popular. Todas las veces que corresponda. En el caso de (Ariel) Lijo no, ya que es lo opuestos nuestra promesa de campaña. Por eso me opuse y a su vez, todos saben que a mí provincia, Formosa, la perjudicó enormemente”.

Paoltroni oficializó su salida de La Libertad Avanza y creó su monobloque. Foto. Senado

Paoltroni tomó la decisión tras una reunión con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien tiene afinidad y junto a quien participará de un acto este jueves por la tarde.

Unas horas antes, Villarruel había anticipado su rechazo por “improcedente” a la solicitud que firmaron cuatro senadores oficialistas para expulsar a Paoltroni del bloque. La titular de la Cámara Alta consideró que el apartamiento de un miembro de un bloque no le corresponde a ella, sino que los bloques definen sus composiciones y cambios con autonomía. “Corresponde que comuniquen la expulsión y no que la soliciten a las autoridades”, indicaron fuentes cercanas a Villarruel. Por eso se volvió a hacer una nota y a comunicar la expulsión.

La acción, patrocinada por la Casa Rosada, lleva las firmas de Federico Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera.

En medio del conflicto, Villarruel se mostrará junto a Paoltroni, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a las 16 en una actividad en la que recibirán a Mathias Cormann, exministro de Finanzas de Australia y secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La Vice busca mandar así un fuerte mensaje a la interna que mantiene con un sector de la Casa Rosada, desde donde se pergeñó la salida de Paoltroni.

La tensión entre Paoltroni y los libertarios se venía intensificando en los últimos días al ritmo de las declaraciones del formoseño sobre la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. También cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de otorgar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) cuando “no hay plata para los jubilados”. Y lanzó fuertes críticas a Santiago Caputo, al asesor estrella de la Casa Rosada.

En el oficialismo no se quedaron quietos. El senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala salió a hacer duras críticas y atribuyó la abrupta salida del formoseño a “diferencias que no correspondían”. Además, envió un fuerte mensaje interno al bloque de la Cámara Alta: “Es importante que la conducción no sea discutida internamente”.

Abdala planteó: “Indudablemente que hubo diferencias. Nosotros tenemos una fórmula presidencial (Milei y la vice, Victoria Villarruel) que son nuestros líderes, y lamentablemente, por distintos dichos, creo que existieron diferencias que no correspondían en un espacio que se está formando. Es importante que la conducción no sea discutida internamente”.

Fuente: Todo Noticias