Rodríguez Larreta, Morales y referentes de JxC presentaron un proyecto para promover el empleo registrado

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales; el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maxi Ferraro; y los jefes del bloque de Juntos por el Cambio (JxC), Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Rodrigo de Loredo; presentaron esta mañana un proyecto de ley que modifica el sistema de multas por trabajo no registrado o mal registrado.

Se trata de la Ley de Registración de la Relación Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones, una iniciativa que busca promover la generación de más empleo privado registrado, y que también apunta contra la industria del juicio. Había sido uno de los compromisos asumidos por Rodríguez Larreta en el último coloquio IDEA.

“El gran desafío de la Argentina es generar trabajo para poder crecer. Hoy lamentablemente tenemos un sistema que en vez de incentivar el trabajo funciona como un cepo a la actividad privada de los argentinos. Tenemos que cambiar eso” afirmó Rodríguez Larreta.

“En ese camino tenemos que terminar con la Industria de los juicios laborales para incentivar a los empresarios a que registren a sus trabajadores. Queremos un solo sistema de sanciones, más equilibrado, previsible y justo para todos”, cerró el mandatario.

En los fundamentos del proyecto presentado, se afirma: “La modalidad actual fracasó. No hay más empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuyó con el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), no hay certeza en las relaciones laborales ni la previsibilidad necesaria para la creación de empleo decente. Esta iniciativa brinda pautas objetivas a los trabajadores, a los empleadores y a la Justicia sobre el cálculo de las sanciones y las definiciones de una relación laboral correctamente registrada y de remuneración no registrada”.

“Hoy las multas dependen de la interpretación de un juez, ya que el concepto de base del cálculo es difuso. Para muchas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), la normativa vigente, por su falta de precisiones, abre una gran incertidumbre. Es una confusión saber cuándo una relación laboral está correctamente registrada. Estas sanciones tienen un costo adicional muy alto y muchas de estas empresas debieron cerrar por condenas judiciales impagables”, explican los diputados de Juntos por el Cambio.

“El empleo formal registrado no crece desde 2011 y los trabajadores en relaciones parcialmente registradas, o directamente no registradas, continúan fluctuando desde hace décadas en alrededor de un 30 al 40% por ciento”, añaden.

La propuesta reforma las partes de las sanciones en tres leyes que se hicieron desde 1992 y mantiene las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

“Con este proyecto se busca un nuevo equilibrio que permitirá fortalecer las relaciones laborales e incentivar la creación de trabajo decente sin desproteger a los trabajadores en total cumplimiento de nuestro ordenamiento nacional”, concluyeron.

Participaron también: la diputada nacional Silvia Lospennato; los economistas Hernán Lacunza, Eduardo Levy Yeyati, Ezequiel Jarvis, asesor en tema laboral de Fundación Pensar, Horacio Barreiro, asesor en tema laboral de la Fundación Alem; y Julia Pomares, jefa de asesores del GCBA. También son autores del proyecto las diputadas María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña.