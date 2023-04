Rubén Rivarola: Primero tenemos que mirar a la gente y después las grandes obras

De cara a los comicios del 7 de mayo en Jujuy, el candidato a gobernador por el Partido Justicialista, Rubén Rivarola, visitó los estudios de Canal 7 y comentó cuáles son las propuestas que tiene el partido ante esta nueva oportunidad de ser elegidos.

Rivarola inició explicando: “Primero, en la provincia por el lugar donde camines, tenemos un gran problema de trabajo. La Pyme que es el motor del trabajo está atravesando una crisis, algunas cerraron por los altos costos, van a pedir un crédito para pagar impuestos y no se puede con las tasa de interés. En el Ramal es más fuerte el sistema, donde la gente te dice no tienen trabajo y lo poco que ganan no les alcanza”.

Luego agregó: “Cuando hablamos de salarios es totalmente distinto a lo que pasa en otras provincias, ni siquiera digamos Buenos Aires. Tenemos que llegar a ser ciudadanos de primera y no de cuarta. Si hablamos de policías o maestros, tienen 27 mil pesos de básico y en Salta 67 mil pesos, es mucha la diferencia”.

En este contexto de crisis económica que atraviesa el país, Rivarola apuntó: “En menos de 10 días se anunció un 11% de aumento, un bono de 20 mil pesos, pero por qué no lo hacen en tiempo y forma y esperan el tiempo de campaña. Por qué no lo hicieron antes, si la gente no llega a fin de mes”.

Más adelante continuó: “Entre los sueldos de provincia y nación hay, desde el 2016 hasta la fecha, un 117% de diferencia cuando a nosotros los jujeños nos sale más cara la luz, el agua, el transporte, los repuestos, el gasoil, pero por qué”.

Con respecto al rol que debería cumplir el Gobierno Nacional con las provincias, el candidato a Gobernador explicó: “El Gobierno Nacional nos tiene que dar una mano, que nos dé un aliento para poder trabajar, como por ejemplo con el subsidio del gasoil cuando tenemos que llevar nuestros productos hasta Buenos Aires. No tenemos una Argentina igualitaria, no hay igualdades”.

Vivienda propia, una problemática que aqueja a ciento de jujeños

En este sentido, Rivarola aseguró que en 2015 se entregaron más de 2.700 viviendas en la provincia al igual que en años anteriores durante el gobierno peronista en la provincia de Jujuy.

“Del 2016 hasta ahora se entregaron 200 viviendas por año y algo evidentemente está pasado. Yo prefiero entregar viviendas, red de cloacas, red de agua, baños y no grandes obras que son buenas, pero en este momento de crisis tendríamos que empezar a apuntar para ese lado”, indicó Rivarola.

Luego agregó: “Primero tenemos que mirar a la gente y después las grandes obras. Si no tenemos solución para mejorar la situación de cómo están viviendo, estamos mal. Fuimos a San Pedro para hacer los recorridos de la campaña y teníamos que caminar como diez cuadras, pero sólo caminé dos y dije basta, no quiero más. Los chiquitos durmiendo en el suelo, no tienen colchón, frazadas, no tienen techo. El Estado está para eso”.

En otro tramo de la entrevista el candidato a Gobernador aseguró: “Tenemos que mover el motor de la construcción, alimentar a las Pymes, alimentar las pequeñas y grandes empresas. El Estado tiene que tener créditos blandos y no que los manden a los bancos porque la tasa de interés es altísima”.

Con respecto a la salud, Rivarola detalló: “El Estado tiene que proteger la Salud, es una vergüenza lo que está pasando con el dengue. Desde nuestro partido tuvimos que comprar máquinas para comenzar a fumigar y cortar. Trabajamos en San Pedro, Chalicán, Fraile Pintado, Ledesma, Caimancito y Yuto. El Peronismo lo está haciendo, estamos colaborando en eso, pero no somos el Estado”.

Luego indicó: “Nos falta Salud, en Educación tenemos problemas, los maestros mal pago, la policía mal paga y sin tener soluciones de vehículo y nafta”.

Finalmente el Presidente del Partido Justicialista de Jujuy pidió a la sociedad jujeña que lo acompañe el 7 de mayo y aseguró: “La provincia va a cambiar, va a tener otras ideas para trabajar en todos los lugares de la provincia. Quiero que mi provincia cambie, quiero que la gente viva bien, que las empresas trabajen bien, que tengan fuentes de trabajo, que tengamos más créditos. El Estado tiene que ser una empresa grande para darles soluciones a todos los ciudadanos de Jujuy y la única forma es con trabajo y que los Ministros salgan a la calle”.