Sergio Massa y Javier Milei se enfrentaron cara a cara en el último debate antes del balotaje

Sergio Massa y Javier Milei protagonizan el último debate antes del balotaje del próximo domingo en el que se definirá cuál de los dos candidatos presidirán los futuros del país por los próximos cuatro años.

El candidato de Unión por la Patria abrió el debate. Realizó un gesto que llamó la atención, al pararse frente al atril. Tuvo un tono conciliador, apoyado en su eje del llamado a la unidad nacional.

“Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia”, introdujo Massa y luego agregó: “Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de estado, con diálogo y consenso, pero por sobre todas las cosas con el respeto a los que piensan distinto. Tenemos el desafío por delante de definir quién va a representar a la Argentina frente al mundo y quién va a cuidar a nuestras madres y a nuestros hijos”.

Luego fue el turno de Javier Milei, que puso el eje en la economía para su presentación. Reiteró su trayectoria como economista y mencionó a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

Se dio después el primer cruce. El candidato de Unión por la Patria le hizo una serie de consultas directas a su adversario, quien reaccionó en forma airada y lo tildó de mentiroso. “El debate recién empieza, no te pongas agresivo”, contestó Massa.

“A mi no me vas a condicionar. Si te voy a decir que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, Vos sos un mentiroso al asustar y engañar a la gente, con el boleto. Mentiste, y además nosotros queremos atacar la parte que tiene que ver con los impuestos. No vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere, tu problema es que nos reventaste los ingresos, cayeron 33%, que ya venían cayendo con Macri. Mirá la miseria que generaste. Voy a terminar con el BCRA, voy a terminar con la inflación que es la forma en la que nos roban a nosotros”, fue la respuesta de Milei.

Massa, insistió en consultarle con la misma formulación. “Por sí por no”, reiteró Massa, indagando en las propuestas del libertario.

Durante el eje Economía, el candidato de La Libertad Avanza ratificó con énfasis dos de sus propuestas, ante la pregunta de Sergio Massa, quién le exigió que responda “por sí o por no”.

“Pensá que si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Sí voy a eliminar el Banco central porque es el que genera la inflación. Y los subsidios dije que no los voy a tocar”.

“Desgraciadamente estamos frente a alguien que mintió toda campaña o miente esta noche. ¿Vas a dolarizar o no la economía?”, insistió Massa. Frente a ello, Milei contestó: “Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el banco central y terminar con el cáncer de la inflación”.

Eje Relación Argentina con el mundo

Massa: “La Argentina tiene la responsabilidad en un mundo absolutamente convulsionado en pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro es la multipolaridad, Argentina tiene relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Tenemos, además, dentro de la política exterior cuatro ejes que sostener: la agenda de seguridad alimentaria, que es una oportunidad para la Argentina; la agenda de seguridad energética que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shell gas y shell oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la demanda de minerales y dioxidos raros. Tenemos en la economía del conocimiento, por la elegibilidad de nuestra gente construida en la educación pública, la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales”.

Milei: “Creo profundamente en el comercio internacional y con la apertura, aquellos países que son abiertos al mundo tienen ingresos per capita nueve veces mayor que los cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene el estado interferir ni decir con quién tengo que comercializar, el Estado termina siendo un estorbo y el mejor ejemplo es el Mercosur. Frente a esas mentiras que yo señalo que no hay que comercializar con china o Brasil digo que es falso, no tiene por qué meterse el estado”.

Massa: “Claramente, está mandando a nuestros exportadores a Brasil y a China a triangular vía Panamá y paraísos fiscales. La Argentina transformada en una guarida fiscal, no sé por quién lo dirás Javier, no es mi familia la que tiene departamentos y cuentas en Estados Unidos, es la tuya. Como sos funcionario público si tenés una denuncia que hacer, el lunes te acompaño a tribunales y la hacemos juntos”.

Los cruces por el papa Francisco

Massa: “En el primer debate te pedí que le pidas disculpas al Papa y dijiste que no lo habías dicho en campaña, a pesar de que lo dijiste en la entrevista con Tucker Carlson cuando ya eras candidato. ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y los vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno?”

Milei: “No tengo problemas en pedir disculpas. Estamos dispuestos a recibirlo en Argentino y darle los honores propios. Eso no es un punto, como Malvinas. Nosotros consideramos que las Malvinas son Argentinas. Victoria es hija de un héroe de Malvinas y vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que vuelvan a ser argentinas. Basta de ese nacionalismo barato”.

Educación

Milei: “Una de las cosas que quiero aclarar es que la salud y la educación van a seguir siendo públicas. Para nosotros la educación y la salud es sumamente importante y por eso hemos desarrollado la idea del capital humano, con cuatro secretarías: niñez y familia, salud, educación e inserción en el mercado de trabajo”.

Massa: “La Argentina es uno de los 5 elegibles mundiales porque tenemos un sistema de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva: 23.500 escuelas rurales y universidad repartidas a lo largo y ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar. ¿Cómo? Ocho puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. ¿Qué vamos a hacer? Primero todo lo que son los jardines maternales de 45 días a 5 años: 723 en todo el país.”

Producción y Trabajo

Massa: “Hace algunas semanas en un encuentro con trabajadores y empresarios, planteé que uno de mis grandes desafíos es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear dos nuevo millones de puestos de trabajo en la Argentina. Para eso me he propuesto un camino que tiene incentivos impuestos por el estado y esfuerzo puesto por empresario y trabajadores”.

“Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras desde el 1 de enero, cero de impuestos en lo que es incremental exportador. En segundo lugar, hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos”.

“En tercer lugar, hemos planteado para el norte argentino un programa denominado ocho catorce que es el que permite que no pague cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, Salta o Jujuy. Nos hemos planteado transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado, hemos planteado la eliminación de cargas sociales, pero que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador”.

“Tenemos el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales, cero de retenciones a las 33 economías regionales. El vino en Cuyo o la caña de azúcar en Tucumán, son los beneficiarios de este desafío que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina”.

Milei: “Me resulta simpático que el ministro Massa hable de crear 2 millones de puestos de trabajo. La cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde 2011, como el nivel de producción. El producto per cápita está 15% por debajo. Eso ocurre porque no hay inversión, en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. Y si ganas plata aparecen la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, va y roba el resultado del fruto de su trabajo”. ¿Sabe que ministro? el sector privado ahorra un montón en Argentina, miré si tenemos para crecer, pero sabe cual es el problema? el Estado que usted maneja”.

Seguridad: la coincidencia entre Massa y Milei

Massa: Vamos a tener una coincidencia porque el libro que cuenta lo que hice en Tigre está prologado y presentado en Argentina por Rudolph Giuliani y tiene que ver con algo que me pasó: era Intendente y a tres cuadras de mi casa mataron a un chico de 17 años. Corrí a la casa y encontré a la mamá y a la hija y ese día tomé la decisión de que Tigre, mi ciudad, la que gobernaba en ese momento, iba a ser la más segura: bajé 80% el robo automotor, que es el que más se denuncia; 47% todos los delitos y, de alguna manera, me permitió con cámaras, móviles, sistemas de botón de pánico y tecnología aplicada a todo lo que es un programa satelital de prevención bajar el delito. Ha planteado lo mismo para las 140 ciudades de más de 50 mil habitantes de la Argentina”

Milei: “No es una cuestión ideológica, cuando las cosas se hacen bien las reconozco, como lo que hiciste en Tigre. Pero debe ser muy malo el resto que hiciste si tu mujer cada vez que fue a elecciones perdió siempre. La lógica fundamental tiene que ver con qué hacemos con la Justicia. Nosotros proponemos reformar varios aspectos de la ley de seguridad nacional, de inteligencia, el código penal, el sistema carcelario”.

El eje Derechos Humanos

Massa: “A 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, me parece central que tengamos la posibilidad de hablar de convivencia democrática, pero también la posibilidad de reafirmar algo que a la Argentina le ha valido un enorme reconocimiento internacional: la idea de memoria, verdad y justicia”.

“El juicio a las juntas que arrancó el primer gobierno democrático y la condena a represores, son parte del patrimonio que a la Argentina no solo le reconocen en la región, sino que le reconocen en el mundo. A tal punto, que preside organismo de derechos humanos internacionales, centralmente por el reconocimiento que nos ha valido. Creo además que tenemos que poner en la agenda los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano es uno de los nuevos derechos planteados en los consensos internacionales como así también el derecho a la tierra, a poder desarrollarse en la tierra propia. Por eso dos temas centrales, el primero que tiene que ver con un cambio de paradigma en los delitos ambientales. De 3 a 8 años de prisión para aquel que contamina ríos, tala bosques o destruye humedales. Prisión efectiva. Y en segundo lugar, hemos planteado un programa en los inmuebles ocioso del Estado de dos millones de lotes con servicios para quienes tengan el sueño de su casa propia puedan acceder a su primer lote. Creo que es parte del reconocimiento de los nuevos derechos”.

Milei: “Me resulta graciosos escucharlo a Sergio hablar de convivencia democrática. Pensar que pertenece a un espacio que le hizo 14 paros a Alfonsín, que lo sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad, que han hecho de la democracia una democracia fallida porque de ser el respeto de las minorías se convierten sistemáticamente en el poder en una tiranía de las mayorías porque creen que el haber tenido una mayoría circunstancial les da derecho a hacer cualquier cosa para perpetrarse en el poder. Con esa lógica perversa durante el kirchnerismo estuvimos al borde de una guerra civil con las 125, o los desmadres que hicieron con el memorándum con Irán, con lo que tiene que ver con la muerte de Nismann a poco de declarar contra la jefa de tu espacio, tu jefa”

“Ustedes tienen un avance continuo sobre la justicia y tienen alguna cuestión con la libertad de expresión porque el candidato a jefe de gobierno de tu espacio que se bajó porque iba a perder, pedía la censura de mi persona. Qué mal le salió, estoy peleando la presidencia”.

El cierre de Sergio Massa

“Quiero ser Presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo y a valorarlo. Quiero ser Presidente para que esas mujeres y esos abuelos que sienten, muchas veces, que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser Presidente porque creo que la argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta, ir a un acuerdo de diez políticas de Estado, que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad de largo plazo. Quiero ser Presidente para que el Norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de esta riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo. Quiero ser Presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino como vehículo para no elegir un camino que es violencia, odio y daño y decirles que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza”.

“Quiero ser Presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingreso, para que nuestras PYMES ganen mercado en el mundo, para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública, pero sobre todas las cosas para que nuestras mamás y mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser Presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que me tocó vivir a mí. Y Quiero ser Presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos entendiendo que viene el momento del crecimiento”.

El cierre de Javier Milei

“Argentinos, nos encontramos frente a la elección mas importantes de los últimos 100 años. Muy especialmente en estos 40 años de la democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando en este sendero decadente que hace que cada día seamos mas miserables, tengamos cada vez mas pobres e indigentes, donde los chicos se tienen que ir de país a buscar un futuro, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, esta decadencia en producción y empleo o el crecimiento económico, si queres seguir sosteniendo a esta casta política, chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez mas. En el fondo te estoy preguntando si queres elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido, es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo porque el miedo paraliza y si te paralizas beneficias al status quo, ese que nos empobrece, por ende venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, que donde se aplica los países son 8 veces mas ricos que los reprimidos, los pobres están muchísimo mejor que en el 90% de los países reprimidos, la gente vive un 20% mas. Quiero que tengas una luz de esperanza, existe una Argentina mejor pero esa Argentina mejor solo es posible si es liberal”.