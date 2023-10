Sergio Massa: "Los próximos 10 años van a ser de crecimiento, viene el tiempo del Norte Grande"

Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria, brindó una entrevista en exclusiva para Canal 7 de Jujuy en el marco de los últimos días de campaña camino a las elecciones del domingo 22 de octubre.

En cuanto a su plan de Gobierno y de manera inicial se refirió a “cuatro cuestiones que son centrales. La primera que tiene que ver con el desarrollo económico, tengo una enorme expectativa en que en todo el norte argentino se produzca sobre la base de los recursos mineros y de la energía solar que tenemos, una revolución económica. Argentina va a ser un gran jugador mundial de metales, de litio, pero sobre todas las cosas de hidrógeno por la energía solar, y quiero que eso se traduzca en mejor trabajo y en mejores salarios para el pueblo de Jujuy”, sostuvo

En paralelo, Massa remarcó la importancia de “apostar fuerte a todo lo que es el desarrollo de la protección del Estado como mecanismo de cuidado del pueblo, sobre todo en un momento en el que escucho mucho de los otros candidatos el recorte de jubilaciones y quiero transmitirles la tranquilidad a los jubilados. Vamos a seguir con los bonos de refuerzo, este mes son 50.000 pesos. Vamos a seguir con el programa Mejor Vivir, que es el de medicamentos gratuitos, y no vamos a permitir que vuelvan las AFJP como están planteando”, aseguró.

“En tercer lugar, -prosiguió- hay que tratar de garantizar que las economías regionales sigan creciendo. Tomé la decisión de eliminar las retenciones al tabaco y a otras economías regionales que son de exportación y que generan trabajo en la provincia de Jujuy, y eso centralmente porque queremos que tengan más posibilidad de exportar”, desarrolló el candidato presidencial.

A continuación mencionó la defensa de la educación pública. “Se ha escuchado mucho en esta campaña que salud y educación tienen que ser pagas y yo quiero que la universidad pública siga siendo gratuita, siga siendo de calidad, siga siendo inclusiva”, planteó.

“Obviamente, quiero carreras cortas con salida laboral, quiero además construir el doble de escuelas técnicas que las que hoy tiene la Argentina, quiero seguir adelante con el programa de becas, pero sobre todas las cosas quiero hablar con las mamás de Jujuy para decirles que voy a hacer una apuesta muy fuerte a la inversión educativa porque yo quiero que sus hijos vayan con una notebook al colegio, con una notebook en la mochila y no con un arma, como plantean otros candidatos”, expuso.

“Hay que apostar a la producción, el trabajo y la educación para que sean los motores centrales”, sostuvo y remarcó que “sobre todo a provincias como Jujuy el proyecto de eliminación de coparticipación que plantea Milei es el sálvese quien pueda, es dejar a los jujeños a la buena de Dios y es muy grave. Nosotros creemos que el federalismo es una bandera y además que el Norte Grande tiene mucho para aportar los próximos 10 años a nuestra patria como para que se lo ande abandonando”, argumentó Massa.

PREVIAJE COMO LEY

Por otra parte, aludió a la relevancia de la actividad turística en la provincia y en ese marco recordó que se presentó “la ley que establece que el Previaje sea una política de Estado, porque escuché a la candidata y al candidato opositores planteando que quieren eliminar el previaje, y yo sé que para la Puna, para Purmamarca, para Humahuaca, el Previaje ha sido un motor muy importante que le sirve no solamente al que tiene la hostería o el restaurancito, sino también a los artesanos. Desgraciadamente esa idea de que supuestamente es un gasto cuando ni siquiera miran que el crecimiento del empleo en el sector hotelero, turístico, gastronómico, artesanal, ha sido muy importante. Por eso planteamos la ley y quiero decirle a los jujeños que usaron el Previaje, ya sea como viajeros o que lo usaron como mecanismo de comercialización de sus productos, que se queden tranquilos”.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD

La inseguridad en una de las problemáticas del país, sobre ese tópico, Massa expresó: “me hice conocido, entre otras cosas, porque desarrollé una política de seguridad en mi ciudad que bajó 80% el robo automotor y 47% el total de los delitos, a la mitad. Básicamente lo hice con un programa de cámaras móviles y he planteado que ese programa que hice en una ciudad, desde el Estado Nacional financiando, se haga en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. En paralelo he planteado además la creación de una agencia como el FBI, que persiga narcotráfico, trata de personas y los delitos de corrupción, y creo que para eso hay que tener inversión y fuerzas de seguridad profesionales y bien equipadas”.

Asimismo, recalcó la necesidad de “una justicia que no suelte a los delincuentes cuando la policía detiene. Tenemos que animarnos a medirle el funcionamiento a los jueces, a ver cuándo y por qué liberan a un delincuente, a terminar con esta historia de que el violador convive con la víctima en el barrio”.

PROYECTOS Y PEDIDOS

En alusión a los recorridos de las últimas semanas, Massa aseguró que está “trabajando en tratar de contarle a cada argentino y argentina que hay dos proyectos de país, que uno plantea el desarrollo y que otro plantea el sálvese quien pueda; uno que defiende nuestra soberanía porque nosotros elegimos la bandera como boleta y entre otras cosas porque defendemos nuestra soberanía en Malvinas, frente a una candidata que plantea que hay que cambiar las Malvinas por vacunas y otro candidato que dice que Thatcher ganó la guerra y por lo tanto tiene derechos. Yo creo que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y tenemos que defenderlas y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar nuestra soberanía”.

“Creo, además, que es muy importante que sigamos recorriendo, tocando, hablando, pero sobre todo escuchando, escuchando mucho, asumiendo errores. Este es un Gobierno que tiene que pedir disculpas por varios errores, pero sobre todas las cosas asumiendo un compromiso, que es la mejora en el ingreso en la Argentina, la mejora en jubilaciones y en salarios como factor central de trabajo mío como presidente desde el 10 de diciembre”, manifestó.

“Me piden muchos que evite que Argentina caiga en la locura y que haga mi máximo esfuerzo. Otros me plantean que no quieren volver atrás. Trabajé mucho estos días con toda la comunidad de personas con discapacidad que ya sufrieron recorte de pensiones, sufrieron pérdida de cobertura de salud y acabo de tomar la decisión de que la pensión por discapacidad no sea más incompatible con el trabajo porque creo en la inclusión. He planteado además que tengamos financiamiento para poder darle mejor atención de salud a las personas con discapacidad. Y otros simplemente me piden que tengamos al trabajo y la educación como valores centrales de funcionamiento de la Argentina”, apuntó sobre las solicitudes de la población.

“Voy a cerrar la campaña en una fábrica, porque creo en el trabajo y en la producción como valores centrales de la Argentina que viene. Una Argentina que venda trabajo argentino al mundo, que haga valer sus recursos, que sea federal, que tenga inversión pública en obras, en una época en la que se escucha mucho el tema del recorte de la inversión pública en obras, pero que sobre todas las cosas tenga una mirada federal”, expuso.

“Sé que durante mucho tiempo el norte argentino, jujeños y salteños se sintieron postergados, pero viene el tiempo del norte grande porque tiene los recursos minerales, tiene los recursos solares, la geografía y con el corredor bioceánico ferroviario y con el corredor bioceánico vial tiene la oportunidad de poner el trabajo argentino tanto en el Atlántico como en el Pacífico y lo transforma en el centro económico del Mercosur”, apostó.

“Los próximos 10 años van a ser todos de crecimiento, probablemente dentro de 5 o 6 años un problema que tenga que administrar el próximo gobernador de Jujuy es el tema de gente, de nuevos ciudadanos yendo a vivir a Jujuy por el crecimiento económico que van a vivir los próximos años”, señaló.

Con relación a una posible futura gestión, expresó: “el 10 de diciembre voy a convocar a los mejores sin importar en qué partido político estén porque creo que Argentina tiene todos los recursos, toda la geografía y todo el talento en su gente para salir adelante y que tenemos que salir de la pelea berreta de la política para ir a un proyecto de crecimiento con desarrollo en el que en todo caso discutamos diferencias de matices pero le demos a los argentinos un proyecto de país con reducción de impuestos, con un Estado que gaste menos, con acumulación de reservas, con aumento de exportaciones, con buenos salarios, con un sistema educativo gratuito, vuelvo a repetirlo porque es muy importante, yo quiero que un artesano de Purmamarca pueda soñar con ver a su hijo en la universidad recibido de ingeniero y aspirando a ser presidente y si le cobran 3 millones de pesos al año como plantean los otros dos candidatos, su hijo no va a poder ir a la universidad”.

“Argentina se enfrenta a un salto al vacío, que propone un candidato que no tiene ningún sustento en la realidad. Alguien que hoy tiene un salario de 180.000 pesos, con esta idea de la dolarización, no va a cobrar 180.000 dólares, va a cobrar 50 dólares. Y me parece que es importante que la gente lo sepa, es un salto al vacío. Obviamente no le voy a plantear qué significaría volver para atrás porque entre el 2015 y el 2019 cerraron pymes en Jujuy, cerraron comercios, tuvieron dolarización de tarifas que hicieron que muchos clubes de barrio de Jujuy no pudieran pagar ni siquiera la luz. Con lo cual no les voy a contar qué significaría volver para atrás”, sostuvo Massa en alusión a sus adversarios políticos.

“Argentina puede tener un proyecto de futuro, el domingo vayan a votar pensando en sus hijos para que vivan en una sociedad donde no reine la venta de órganos, la venta de armas, el sálvese quien pueda. Para que vivan en una sociedad donde sus hijos tengan derecho a la educación, donde tengan derecho a la salud y a las vacunas, donde tengan derecho a desarrollarse y a buscar un trabajo. Entendiendo además que en el caso de las pymes que en los próximos dos años tomen empleo joven no van a pagar impuestos porque queremos promover el trabajo joven. Así que pedirles que el 22 de octubre vayan a buscar la bandera al cuarto oscuro. Que ahí van a encontrar la mejor respuesta frente a la necesidad de construir un futuro que tiene nuestra patria”, cerró.