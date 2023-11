"Si le va mal a Milei, nos va a ir bien a los trabajadores": los piqueteros marcharán contra el nuevo Gobierno

El gobierno de la Libertad Avanza (LLA) todavía no asumió y las primeras movilizaciones piqueteras contra el ajuste que propone Javier Milei ya tienen fecha: serán el 19 y 20 de diciembre, dos fechas que, en plena crisis económica, traen el recuerdo del estallido social de 2001.

El presidente electo iniciará su gestión unos días antes, el 10 de diciembre. Durante la campaña prometió un importante recorte de gastos del Estado bajo la premisa de ir hacia un equilibrio fiscal, y en los últimos días retomó ese discurso en diferentes entrevistas. Alertados de lo que inevitablemente será otro diciembre caliente en la Argentina, los movimientos sociales preparan un nuevo plan de lucha.

“Si le va mal a Milei, nos va a ir bien a los trabajadores”

“No tenemos ninguna expectativa en el gobierno que viene. Algunos dicen: 'Que le vaya bien, así nos va bien a todos los argentinos'. Yo quiero que le vaya mal al gobierno de Milei, porque si le va bien nos va a ir muy mal a los trabajadores”, desafió Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

El jueves, en un multitudinario Plenario Nacional Piquetero, distintas organizaciones de izquierda definieron la aplicación “urgente” de un “plan de lucha contra las medidas de ajuste que durante la campaña electoral anunció el presidente electo Javier Milei y que ya convalidaron algunos de los integrantes de su gabinete”.

En declaraciones a AM750, Belliboni remarcó que si el nuevo gobierno implementa medidas que perjudiquen los sectores vulnerables “vamos a ser muchos más los que salgamos a la calle”.

Antes, los piqueteros volverán a copar las calles en protesta contra Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social saliente. Será este martes 28 de noviembre y el reclamo será por una entrega de comida de fin de año para los comedores populares y herramientas para emprendimientos productivos.

Nueva advertencia de la CGT: “Si piensan quitar derechos, se va a defender a la gente”

El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, afirmó que la CGT debe “garantizar la gobernabilidad” a Milei, aunque advirtió: “Si piensan quitar derechos, se va a defender a la gente”.

“En la medida en la que el nuevo Gobierno quiera dialogar en buenos términos para la búsqueda de consensos, bienvenido sea; pero si piensan quitar derechos, ahí adoptaremos otra actitud”, adelantó el secretario general adjunto de la central obrera.

Consultado sobre la posibilidad de una reunión con el mandatario electo antes del 10 de diciembre, expresó: “Si quieren conversar, no tendremos problema; pero no vamos a pedir ninguna audiencia antes de la asunción”.

Rodríguez también se refirió al impacto de las posibles medidas de Milei sobre los trabajadores estatales. “Por ahora no hay ningún dato que amenace el empleo público. Una cosa es la remodelación de organigramas de ministerios, en lo que es la estructura política del Gobierno, y otra es amenazar la estabilidad del empleo en esos lugares”, dijo, y concluyó: “Hasta que no haya un hecho concreto, no se puede prejuzgar”.

