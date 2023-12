Sturzenegger: "Acá no hay impuestazo, vamos a dejar de cobrar el impuesto inflacionario para cobrar impuestos genuinos"

Federico Sturzenegger, el artífice detrás del mega-DNU 70 y la estrategia desreguladora del gobierno de Javier Milei, le respondió hoy a Guillermo Michel, el exdirector de la Aduana durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, que minutos antes por la misma emisora, radio Mitre, había dicho que las medidas oficiales son un impuestazo de USD 9.500 millones y que con las medidas oficiales “le van a cobrar mas impuesto a las ganancias a una pyme que a una multinacional con sede en Luxemburgo”.

“Hay una falacia muy grande en la mentira que dijo Guillermo. ¿Hoy el gasto de dónde se financia si no alcanzan los impuestos? Lo pone el BCRA, no es que la gente no lo paga, lo paga con inflación, el impuesto más destructor de todos. Acá no hay un impuestazo. Vamos a dejar de cobrar el impuesto inflacionario y vamos a cobrar impuestos explícitos y más genuinos, en vez del impuesto inflacionario que se le cobraba más a los pobres. Bajar el impuesto inflacionario es a favor de la producción; (lo que dijo Michel) son las falacias que le permitieron al kirchnerismo dejarnos con esta inflación y estos niveles de pobreza”, respondió Sturzenegger, en diálogo con el programa Sábado Tempranísimo.

El economista, único no funcionario que apareció flanqueando al presidente en la cadena nacional del miércoles pasado en que se anunció el DNU 70, con más de 300 medidas de derogación, modificación de leyes y desregulación en una amplísima gama de sectores de la economía, defendió la estrategia presidencial. Sturzenegger adelantó que las leyes que serán enviadas al Congreso para su tratamiento en extraordinarias son la parte “más sustanciosa” de la estrategia oficial y defendió enfáticamente el DNU.

“Es un instrumento que da la Constitución Nacional. Hay que elegir cuidadosamente los temas. El paquete fiscal no podía ir por DNU, tiene que ser por ley y que conecten con la emergencia económica, que es evidente. La CN no dice que un DNU tenga que ser corto o largo, lo que dice es que no puede tocar ciertos temas. Alberto Fernández hizo 178 DNUs, Menem hizo unos 600. Los DNU están a ley, tienen su proceso de validación. Y punto. Cuando veo a la CGT que va a marchas a la Corte Suprema para que derogue el DNU, no entiendo que no haya marchado cuando un DNU de Alberto Fernández encerró a nuestros niños durante un año. Lo que verdaderamente les molesta del DNU es el contenido. Queremos dar el debate sobre el contenido. Y también el debate parlamentario por las leyes”.

milei cadena nacional

El DNU, explicó Sturzenegger, “primordialmente hace dos cosas; amplía las libertades de la gente, para elegir, hacer sus contratos, qué comprar y vender, cómo producir, y va contra las castas. Javier hizo campaña con eso, en la Argentina hay un sistema corporativo, que se apropia de los recursos de la gente. Eso arrancó con Onganía y después no se cambió. Lo cambiamos diciendo, ´tenés que competir'. A los sindicatos no les decimos que no pueden tener Obras Sociales, lo que sí les decimos es que no pueden cobrar un peaje forzoso. Con cielos abiertos no le decimos a Aerolíneas Argentinas que no vuele, sino que compita y que las ciudades argentinas estén conectadas. Lo mismo con los medicamentos: que el paciente elija que medicamento usar a partir del genérico. O cuando abrimos internet satelital. ¿Qué nos van a decir, que no lo necesitan en el agro, en el campo, en lugares aislados? El problema es que algunos no quieren competir y que haya libertad para decidir quiénes son los prestadores. Ampliamos la libertad, quiero ver cómo compiten”.

El economista defendió a rajatabla el procedimiento por DNU para tan amplia variedad de cuestiones. “La CN es muy clara. No me quiero enganchar en esto, es discutir en la cancha que quiere la oposición, que no quiere discutir el contenido. Alberto Fernández usó los DNU 178 veces, es un instituto de la CN. Tenemos 50% de pobres, ¿si eso no es emergencia, la emergencia dónde está? Javier Herrera Bravo (el secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación) chequeó línea por línea el DNU. Vamos a discutir el contenido”, afirmó.

Cuando se le notó que a la publicación del DNU le siguió un aumento del 40% en la cuota de las empresas de medicina prepaga, Sturzenegger respondió que las cuotas estaban atrasadas respecto de la inflación. “No confundamos aumentos por el atraso con el decreto. Milei y Caputo están decididos a ir a las causas del problema de la inflación. Si los mercados funcionan libremente van a ofrecer mejores precios y productos. Lo que sí es real, es que los trabajadores tendrán mejores recursos para administrar la salud, que sepa que es en beneficio de ellos. Hoy para la salud ellos aportan 3% de su salario y empleador aporta otro 6 por ciento. Cuando iba por el lado de la obligación de Obra Social sindical, grosso modo el sindicato cobraba un peaje de 3%, un tercio de la guita. Ahora la gente va a ser dueña del 9% y la prepaga se contratará a través del sistema nacional de salud. La plata que cada familia va a tener para contratar aumentó 50%, de 6 a 9% Nadie le va a sacar eso; (los medios) tienen que ayudar a que la gente no confunda una dinámica inflacionaria con los cambios del DNU.

Sturzenegger respondió sobre una amplia variedad de temas, a saber:

Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)

No se le impone nada a nadie. Es más libertad. El presidente quiso dar una señal fuerte de cambio de rumbo, una señal integral, que esto se organice de distinta manera. Por eso la integralidad y transversalidad de las propuestas. Por eso no es solo turismo, energía, sino un cambio general de régimen.

-Derechos laborales e indemnización

No se afectan derechos. En el mercado de trabajo tenemos dos problemas: una gran informalidad y una extraordinaria industria del juicio que le chupa recursos al trabajador y al empleador. Ahora los trabajadores, a través de los sindicatos y las empresas podrán acordar regímenes de indemnización propios. Está el ejemplo de la construcción, armaron un régimen propio, un fondo de ceses que pagan los empleadores. Se trata de confiar en los empresarios y los sindicatos para que den un paso adelante y armen esquemas mejores y que baje la litigiosidad. Vale también para los trabajadores independientes. Un albañil con 3 o 4 colaboradores va a poder tener un régimen especial, esto también está en el DNU. Que el período de prueba aumente de 3 a 8 meses no es precariedad, es para facilitar el ingreso de los jóvenes. Todo trabajador formal paga un aporte al sindicato, el no afiliado también Lo que hace el DNU es decirle al trabajador que tiene libertad para decidir si quiere hacer el aporte. Que para descontárselo de su sueldo necesitarán su consentimiento explícito.

-Cese de entes y registros

-En los próximos días se va a enviar un paquete al Congreso. Incluye toda una estructura en la parte fiscal y sigue avanzando en desregulación de la economía, con la incorporación de más libertades para desarmar el sistema de las castas. Si (por la desregulación) un registro ya no tiene ninguna razón de ser, el Ejecutivo verá dónde reasigna el personal. Lo que interesa es que esos registros no sean una traba para la actividad económica. La CN dice que hay libertad, pero las leyes no. Por caso, no se pueden vender pasajes de avión. Hay autoridades de aplicación.

Cultura, Incaa e Instituto del Teatro

-El Incaa no va a cerrar. Ninguno va a cerrar. Pero hay que recordar que las leyes de la cultura son de (la dictadura de) Onganía, la del Incaa es de Onganía. Está hecha para controlar el flujo de información y las ideas que la cultura le transmite a la sociedad. Es un enfoque militar y autoritario. Cuando el Estado avanza sobre la cultura, la mata. La cultura tiene que ser contestataria, provocadora. No estoy diciendo que no haya más subsidios del Incaa. Si los subsidios dependen del Estado la cultura se vuelve propaganda. Por eso el financiamiento tiene que ser sin que la política se meta. Tiene que dejar de ser propagandística y servil al poder. Volver a darle independencia. Que sea contestataria, aun con recursos del Estado. Que alguien que piensa diferente tenga tantas posibilidades como un chupamedias. Por la ley de Medios, el Instituto del Teatro y el Incaa reciben un montón de dinero. El Instituto del Teatro tienen Unidades Básicas en muchas provincias. No sabemos cuanta plata, porque va por un caño oculto. En vez de recibir recursos de manera directa, tendrán que ir al Congreso. El dinero que reciban podrá ser más o menos, pero no podrá ser más oculto. Que la asignación de fondos no sea usada políticamente y que sea transparente.

Medios públicos

EL DNU transforma las sociedades estatales en SA. A mí me encantaría transferir Aerolíneas Argentinas y los medios públicos a los empleados. El control de la información por el Estado es contrario a una sociedad liberal.

Judicialización del DNU

Suponete que algún interés se siente afectado. Lo judicializa. ¿Qué va a decir alguien que resista la internet satelital? Va a defender privilegios.

Retenciones y mayor peso impositivo sobre el campo

El presidente hasta cambió el acento cuando dijo que queda prohibido prohibir. A los viñateros les imponían una malla antigranizo con características particulares. El objetivo central es alcanzar el equilibrio fscal para que el riesgo país se derrumbe y las inversiones vuelvan. Al sector agropecuario la posibilidad de llegar al equilibrio fiscal los va a beneficiar tanto y ahí vamos a poder discutir qué impuestos se pueden bajar.

