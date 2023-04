Tras el anuncio del Presidente, Máximo Kirchner pidió acordar un plan de Gobierno para evitar dolores de cabeza

Máximo Kirchner cerró este sábado por la tarde un nuevo plenario de la militancia en la Ciudad de Buenos Aires, mientras el kirchnerismo busca impulsar que Cristina Kirchner compita en las elecciones. Luego de que Alberto Fernández anunciara que no buscará su segundo mandato, el líder de La Cámpora pidió “debatir un programa de gobierno para no tener después dolores de cabeza” y dejó algunas críticas veladas para el mandatario.

El hijo de la Vicepresidenta fue recibido por la militancia en el microestadio de Ferro con el ya habitual cántico de los actos K: “Presidenta, Cristina presidenta”. “La birome siempre la han tenido los militantes. El problema es que las biromes quieren escribir un nombre y el Poder Judicial saca el nombre que quieren escribir esas biromes para esta elección. Que nadie se pase de vivo”, lanzó.

Máximo Kirchner en el acto ante la militancia

“Los que resistimos al macrismo en cada lugar, en el 2019 pusimos todo lo que teníamos arriba de la mesa para que el Frente de Todos se pudiera constituir. Fuimos a buscar a cada dirigente, más allá de los comportamientos que habían tenido con la Vicepresidenta y con excompañeros. Todo lo dimos, todo lo pusimos”, afirmó Máximo Kirchner.

“No hay derecho que alguien esté enojado y no ayude a construir una nueva opción. Si hubo errores en estos tres años es bueno reconoceros. Pero es muy complejo y difícil si cada sector del Frente de Todos todo el día está queriendo poner en duda su aporte, por un lugar más o un lugar menos en las listas”, agregó.

En otro mensaje para la interna oficialista, el líder de La Cámpora advirtió: “Hacer fotos nada tiene que ver con la gente. No hacen falta los acting, hace falta reconocer los errores que se cometieron, sentarse a dialogar y juntar los votos para mejorarle la calidad de vida a la gente”.

Por otra parte, Máximo Kirchner desafió a uno de los principales presidenciables del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, en su territorio. “De esta Ciudad han salido los intendentes que se han convertido en Presidente que más daño le han hecho a nuestro país: Fernando de la Rúa, Mauricio Macri... hay otro al que se le está complicando un poco, parece que la presidenta del partido lo trae cortito...”, sostuvo.

Luego vinculó al actual jefe de Gobierno porteño, a Patricia Bullrich y Gerardo Morales con el gobierno de la Alianza en el 2001. “La propuesta moderna de la derecha argentina es traer a los mismos verdugos que hace veinte años no tuvieron empacho en regar las calles de sangre y miseria”, dijo el hijo de la Vicepresidenta.

La jornada se inscribió en el marco del operativo clamor que apunta a impulsar la candidatura de Cristina Kirchner, que según la dirigencia kirchnerista está “proscripta” por el fallo judicial que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad, aunque legalmente puede presentarse.

Mariano Recalde, senador nacional y presidente del PJ porteño, remarcó que el acto buscaba “romper la proscripción” contra la vicepresidenta y, tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, aseguró: “Vamos a encontrar un Frente de Todos y un kirchnerismo unido y amplio que en la Ciudad de Buenos Aires va a pelear también”.

Se trató del tercer encuentro de este tipo, luego de los realizados el 11 de marzo en Avellaneda y el que tuvo lugar el 1 de abril en Resistencia, Chaco. El 13 también hubo una manifestación a Comodoro Py, con la leyenda “democracia o mafia judicial”, donde el principal orador fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Vamos a romper la proscripción para que Cristina nos lleve a la victoria”, afirmó en aquella ocasión el mandatario provincial.

“Se animaron a escribir en un papel que Cristina no podía ser nunca más candidata. Lo decimos ahora, no tenemos miedo. Si ella quiere ser candidata el pueblo la va a bancar”, había dicho Kicillof. Y agregó: “El mismo partido judicial que la proscribió no movió un dedo para encontrar a los responsables que quisieron matarla”.

Desde el kirchnerismo esperan ahora una señal de la líder del espacio. Cristina Kirchner movió una ficha apenas se difundió el anuncio del jefe de Estado: confirmó su presencia para el jueves 27 de abril en el Teatro Argentino de La Plata. El acto, que se organizó como parte del operativo clamor de sus fieles de La Cámpora, es visto como el epicentro de eventuales definiciones para el Frente de Todos.

