Tras el respaldo de Bullrich a Milei, el mercado ve que la dolarización pierde aún más fuerza

Tras las declaraciones de la ex candidata a presidenta por Juntos por el Cambio,Patricia Bullrich, sobre su apoyo a Javier Milei, el mercado le asigna mejores chances al candidato de La Libertad Avanza (LLA) de cara al balotaje respecto del escenario inicial. Contrariamente a sus ideas, ven que las chances de la dolarización se reducirían en caso de una gestión en conjunto. Sin embargo, aseguran que Sergio Massa generaría mayor confianza.

"Tuve una charla con Milei y nos perdonamos mutuamente", fue la frase con la que Bullrich dejó terminantemente sentada su intención de voto a Milei, durante una conferencia de prensa en su oficina de Hipólito Yrigoyen. Aunque el virtual ministro de Interior del candidato, Guillermo Francos, agradeció el gesto de la ex Ministra de Seguridad, aclaró que "no hubo ningún acuerdo" sino "un apoyo espontáneo". Pero los agentes financieros comienzan a especular con una política económica más "market friendly", con una inyección de moderación que Milei en soledad no aplicaría.

"Se vio una suba importante en las acciones argentinas en el exterior, particularmente en los bancos. También hubo una recuperación intradiaria de Globales, que habían empezado con tendencia negativa. La sensación es que el apoyo de Bullrich a Milei, al mismo tiempo que refuerza las chances del libertario en noviembre, le quitaría impulso a la idea de la dolarización a toda costa", anticipa Nery Persichini, jefe de estrategia de GMA Capital. Para el economista, tomar distancia de este regimen cambiario, que demandaría una licuación de pasivos del Banco Central o una reestructuración de las Leliq, "le dio aire a las acciones de bancos, el sector más expuesto al Central". Las firmas del sector bancario se destacaron en Wall Street: Grupo Supervielle subió 7,1%; Grupo Financiero Galicia, 7%; y BBVA, 6,8%.

La propuesta de cambiar de moneda de curso legal fue dejada a un costado por Milei en las últimas semanas, hasta el lunes, cuando en una entrevista en La Nación se vio obligado a reforzar sus ideas tras la decepción que provocó su performance electoral. Es así que ratificó que "ni la dolarización ni la eliminación del Banco Central son negociables". Bullrich, con quien podría eventualmente comandar una gestión en conjunto, repitió hasta el cansancio que su intención es mantener la moneda nacional y que las experiencias de dolarizar "son pocas" y "no fueron exitosas".

Para Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, un posible aterrizaje de la ex candidata podría menguar las posibilidades de una argentina dolarizada, ya que "Milei en este escenario prioriza que no haya un gobierno K y por tanto se vuelve más pragmático". Tras las palabras de Bullrich, el analista resaltó la suba de los bonos en dólares, tanto como el Merval, y los dólares financieros recuperando parte de la caída inicial. También los futuros en Rofex cerraron con rebotes al alza de hasta 9,4%. "Tras el pronunciamiento de Bullrich, el mercado asignó mayores chances a Milei de las que le asignaba en la rueda de ayer", concluyó el especialista.

En un breve panorama, los bonos soberanos en dólares rebotaron hasta 4,5% en Wall Street y los bonos CER, operaron con mayoría de subas, principalmente DIP0 (4%) y PR13 (3%). El S&P Merval subió 4,9%, a 686.238,16 unidades. A su vez, el dólar CCL subió 0,1% a $888,91, y el dólar MEP avanzó 3,4%, hasta los $872,31.

Por otra parte, para Sebastián Azumendi, Head of International Sales & Trading de Adcap Grupo Financiero, los activos suben en realidad porque arrastran el envión del lunes pasado. Desde su óptica, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, trae "más seguridad" a los inversores internacionales, pese a los desafíos sin superar, como la inflación. Según el especialista, el acuerdo Milei-Bullrich, "no moverá demasiado la aguja" y se esperaba que el mercado reactivara "tras haber tocado fondo a principios de semana". El Ministro de Economía sacó casi 7 puntos de diferencia contra Milei en las generales.

La misma línea recorre el economista Pedro Siaba Serrate, jefe de Estrategia en Portfolio Personal Inversiones (PPI), quien entiende que el apoyo del ala dura de Juntos por el Cambio a Milei "estaba descontada", así como las diferencias del radicalismo. Para el especialista, en la carrera al ballotage ambos candidatos tendrán que acercarse al votante indeciso, jugará el rol de los Gobernadores en su territorio. En ese sentido, empezar de nuevo moderaría a los candidatos, y la propuesta de dolarización otra vez quedaría lejana en el discurso del libertario.

