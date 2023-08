"Vamos que ganamos": el Frente Cambia Jujuy cerró la campaña en la capital provincial

El Frente Cambia Jujuy realizó el acto de cierre de campaña este miércoles por la noche en el Club Luján de San Salvador de Jujuy.

El acto estuvo encabezado por los precandidatos del espacio que lleva a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales como fórmula presidencial para estas Paso del domingo 13 de agosto.

Mario Fiad, precandidato a senador de la Nación en primer término, agradeció a la militancia el acompañamiento y llamó a continuar apoyando al espacio en las primarias.

“Necesitamos el cambio de nuestras vidas, Gerardo Morales garantiza el federalismo”, sostuvo en alusión a la postulación del gobernador de Jujuy a la vicepresidencia. Asimismo, expresó: “vamos que ganamos en Jujuy y en la República Argentina, con las manos limpias y la frente en alto”.

Estuvieron presentes en el acto Jorge Rizzotti, precandidato a diputado nacional, María Inés Zigarán, aspirante a una banca en el Parlamento del Mercosur y diversos dirigentes del radicalismo en la provincia.

LAS PASO

Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner en 2009 para que los espacios políticos diriman sus candidaturas de cara a las elecciones generales.

Además, esta instancia electoral sirve como filtro, ya que de todas las fuerzas que se presenten solo llegarán a octubre aquellas que superen el 1,5% de los votos.

La Cámara Nacional Electoral fijó la fecha de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 13 de agosto y las generales para el 22 de octubre.

¿Quiénes están exentos de votar?

El artículo 125 de la Ley de Ciudadanía argentina, incorporada en parte en el Código Nacional Electoral, establece que los jóvenes mayores de 16 años y menores de 18, como los mayores de 70, no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse a sufragar. Por eso, en estos casos, la emisión del voto es opcional y de no participar de las elecciones, su ausencia no necesita ser justificada.

Además, pesar de que el voto en los comicios nacionales es obligatorio, la ley establece algunas otras excepciones para determinados grupos de personas: