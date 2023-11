Victoria Villarruel: "El resultado es el que decida el pueblo argentino"

Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), emitió su voto en el Jardín de Infantes 916 de la localidad bonaerense de Caseros.

La candidata demoró su ingreso al establecimiento debido a que en el lugar se habían concentrado un grupo de manifestantes que protestaban por el posicionamiento de la libertaria sobre las políticas de Derechos Humanos implementadas en el país desde el retorno a la democracia.

Pasado el mediodía y tras emitir su voto, Villarruel brindó declaraciones a la prensa y aseguró: “Lamento que este momento que debiera ser de tranquilidad para los vecinos, termine teniendo la visión política de un sector minoritario de la sociedad”.

Luego tras ser consultada por si tomó conocimiento de algunos imprevistos en el interior del país, Villarruel indicó: “Hay situaciones como suceden en todas las elecciones, pero también tenemos una grandísima cantidad de fiscales y creo que esto es para resaltar porque el pueblo argentino, el ciudadano común se anotó para fiscalizar y están en todo el país vigilando la voluntad de todos. Nosotros, a diferencia de la casta política, te respetamos la democracia y eso implica que todos los votos y todas las opciones están representadas."

Más adelante la candidata a vicepresidente hizo referencia al tumulto de manifestantes que se agolpó en el Jardín de Infantes y precisó: “Los carteles de Nunca Más, los considero parte de la democracia, a los que les preocupa es a ellos que los demás no nos podamos expresar. Es la primera vez que la hija de un veterano de Malvinas, que la hija de un militar llega a ser vicepresidente. No sé qué les puede molestar si ellos han tenido hijos de terroristas en cargos de gobierno, a los que les molesta que llegue la libertad de expresión, a los que les molesta que la democracia implique involucrarnos a todos, es a los violentos”.

Luego agregó: “En medio de un jardín de infantes, hacer pintadas de los 30 mil, es como ir a un cementerio y pintar al Oso Barney. Más desubicados no pueden estar”.

Finalmente, Villarruel aseguró: “El resultado es el que decida el pueblo argentino, no el que me gusta a mí o no me guste. Es la voluntad del pueblo argentino”.