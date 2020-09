Revelan que Trump no pagó impuestos en 10 de los 15 años previos a ser presidente

El presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a quedar salpicado por un escándalo este domingo, cuando, de cara a las elecciones presidenciales de este año, una investigación de The New York Times publicó sus declaraciones impositivas.

La investigación reveló que el mandatario republicano solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año en que ganó las elecciones. “No ha pagado ningún impuesto sobre la renta en diez de los quince años anteriores, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias”, completa el prestigioso diario neoyorquino.

Exclusive: The Times has obtained tax-return data for President Trump extending over more than two decades.

It shows his finances under stress, beset by losses that he aggressively employs to avoid paying taxes and hundreds of millions in debt coming due. https://t.co/gstfYLEe5V

— The New York Times (@nytimes) September 27, 2020