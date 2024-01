Aumentan los casos de Covid-19 en Argentina, ¿llegó la subvariante JN.1?

Los casos reportados de Covid aumentaron en las últimas semanas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Tucumán, lo que especialistas consideraron que puede ser consecuencia del ingreso de la subvariante JN.1 -que está causando una ola a nivel mundial-; no obstante, señalaron que "no hay que alarmarse" y recordaron la importancia de aplicarse las dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus.



"En las últimas dos semanas se observa un aumentos de casos. Si se ordenan los casos por fecha de inicio de síntomas (FIS) a nivel nacional se pasó de 84 notificaciones diarias promedio en la semana del 18 al 24 de diciembre a 212 en la semana del 1 al 7 de enero", describió a Télam el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga.



Aliaga recordó que "las notificaciones son sólo una mínima parte de lo que sucede porque en la actualidad es poco el hisopado que se realiza".



Aún así, los casos vienen aumentando notoriamente en las provincias de Tucumán, donde se pasó de 21 casos diarios promedio en la semana del 18 al 24 de diciembre a 97 en la semana del 1 al 7 de enero; Jujuy, donde las notificaciones crecieron de 3 casos diarios promedio a 23 en los mismos períodos; Chacho, donde se pasó de 3 casos diarios promedio a 11, y Buenos Aires, donde aumentaron de 15 casos diarios promedio a 34. En Ciudad de Buenos Aires también hubo un incremento de 7 notificaciones diarios promedio a 17 en el mismo período.

"En Argentina los últimos períodos de crecimiento de casos coincidieron con el ingreso de nuevas variantes. Esta vez una causa posible puede ser el ingreso de la subvariante JN.1", indicó Aliaga.

¿Qué pasa con la subvariante JN.1 en el mundo?



En este contexto, el virólogo Humberto Debat detalló el origen de esta subvariante del SARS-CoV-2 y los efectos que fue causando: "En agosto del año pasado surgió una versión muy divergente que se denominó BA.2.86 que incluía muchas mutaciones y esa gran divergencia en puntos clave del genoma hizo un llamado de atención por lo cual la OMS la clasificó como variante de interés en base a estos datos genético y a un pequeño aumento de su prevalencia", recordó.



"Con el paso del tiempo -explicó- BA.2.86 no alcanzó niveles de frecuencia muy altos, pero un derivado de ésta, que denominó JN.1, empezó a aumentar su frecuencia y por este motivo el pasado 19 de diciembre la OMS la declaró como variante de interés por separado de su variante de origen".



En efecto, entre finales de diciembre y la actualidad la subvariante JN.1 se convirtió en la más prevalente a nivel mundial: "Hoy es la variante dominante en Estados Unidos y Europa y a nivel global el 70% de las infecciones que se secuenciaron (analisis del genoma del virus) corresponden a este sublinaje", indicó Debat.



Y añadió que "esto quiere decir que este sublinaje es el que está impulsando las infecciones a nivel global, donde en este momento está haciendo un crecimiento acentuado principalmente en el hemisferio norte, donde además se encuentran atravesando el invierno".



El especialista detalló que "si uno compara el escenario actual del hemisferio norte con el del año pasado en la misma época, un dato preocupante es que hay un 20% más de infecciones; sin embargo, teniendo más nivel de infecciones tienen un 38% menos de hospitalizaciones por Covid".



En varios países de Europa hay un incremento de personas hospitalizadas por la coexistencia de coronavirus con otros virus estacionales como influenza y virus sincicial respiratorio (VSR); en efecto, algunos países de Europa (como España e Italia) y algunos distritos de Estados Unidos han reestablecido la obligatoriedad del uso de barbijos en hospitales y centros de salud.



Humberto Debat: "A la fecha no hay ningún dato que permita inferir que este sublinaje provoque casos más severos".



En referencia a la inmunización por vacunas para esta subvariante, Debat indicó que "hay dos reportes, sobre todo uno reciente, que demostró buena inmunización contra la JN.1 del booster (refuerzo) que se está aplicando; y otro con datos poblaciones con un 60% de protección contra este sublinaje a partir de los refuerzos que se fueron aplicando".



Un dato que Debat destacó es que "a la fecha no hay ningún dato que permita inferir que este sublinaje provoque casos más severos".



Si bien el descenso de testeos es un fenómeno a nivel mundial, el investigador precisó que en algunas localidades de Estados Unidos y Europa hay estudios de aguas residuales que permiten seguir la evolución del comportamiento del virus.

La importancia de las dosis de refuerzo



Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires el médico infectólogo Pablo Scapelatto - Jefe de Infectología del Hospital Santojanni- indicó que "en el centro de salud no se están viendo mayor cantidad de casos; hay que comprender que es una infección que llegó para quedarse y como todas estas infecciones tiene un comportamiento cíclico".



En cuanto al crecimiento que se observa a nivel estadístico, el médico -que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI- señaló que "no es un dato para alarmarse sino para prestar atención y reforzar todo lo que tiene que ver con medidas de control y prevención, fundamentalmente la vacunación".



Scapelatto recordó que las personas mayores de 50 años o con comorbilidades deberían aplicarse un refuerzo de la vacuna de Covid cada 6 meses; en tanto que el resto de la población debería vacunarse una vez por año.



Finalmente, Aliaga recordó que "más allá de la vacunación hay que recordar que el virus se transmite por aire, por lo que la ventilación sigue siendo una herramienta clave; en ese sentido, el aire acondicionado no es ventilación, por lo cual se sugiere abrir las ventanas en espacios cerrados con mucha gente".

