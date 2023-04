Carla Vizzotti sobre el brote de dengue en la Argentina: "La situación no está controlada"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti , admitió esta mañana en la Casa Rosada que la situación respecto del brote de dengue que afecta a la Argentina “no está controlada”, fue uno de los ejes centrales de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que se está trabajando con todas las jurisdicciones del país para “minimizar el impacto” y que se “requiere abordaje nacional, provincial, municipal, de la comunidad”.

La funcionaria, cerca del mediodía compartió un acto en el Museo del Bicentenario junto al presidente Alberto Fernández donde se anunció una fuerte inversión que reforzará el sistema de salud a nivel nacional, sostuvo: “Venimos trabajando, en forma virtual, con todas las provincias. El dengue circula en 14 jurisdicciones. Por eso el trabajo en el COFESA será muy integral, interdisciplinario”.

También comentó que hubo visitas a algunas de las provincias más afectadas en forma presencial como en los casos de Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe.

Para evitar la propagación de la enfermedad que se transmite por las picaduras del mosquito Aedes aegypti, Vizzotti explicó que se necesita “un trabajo integral a nivel intradomiciliario, medidas de prevención, descacharrado, evitar la acumulación de agua, que es donde se crían las larvas del mosquito y la consulta ante los primeros síntomas”.

Sobre el aumento de casos respecto de años anteriores, la funcionaria afirmó que “cada tres o cuatro años hay un aumento del número de casos. Se ve hace un período largo de tiempo. En cada oportunidad el brote es mayor vectores, calor, cambio climático, las olas de calor. En las provincias del NEA, del NOA y del Centro del país. Esperable cada tres o cuatro años”.

“Cuando se notifican personas con síntomas y se hace el nexo, el número de casos aumenta”, detalló Vizzotti.

“Aprendimos con la pandemia. Por eso las provincias avanzaron con eso de establecer nexos y hay más casos. Es importante en la población de mayor riesgo, gestantes, niños, mayores de 60 años, la consulta precoz”, agregó.

El brote epidemiológico de dengue sigue en aumento en el país, según confirmó el viernes por la noche el propio Ministerio de Salud de la Nación, situación que preocupa a las autoridades sanitarias. Según el Boletín Epidemiológico Nacional que publica la cartera sanitaria semanalmente, hasta la semana epidemiológica 13 de 2023 (es decir hasta el 01/04) se notificaron en el país 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en la Argentina. Hubo, hasta el momento, 22 fallecimientos notificados por este motivo en todo el país.

Las 14 jurisdicciones afectadas están divididas en tres regiones: Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe); Región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco, Misiones) y Región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero y Tucumán).

Con una inversión total de más de 44.000 millones de pesos, el plan Reconstruir Salud busca mejorar la calidad del equipamiento en salud, ampliar el acceso a toda la población y generar una mayor equidad en cada rincón del país.



Según se informó oficialmente, del monto total, unos 35.546 millones de pesos se destinarán a equipamiento sanitario y vehículos, mientras que los restantes 9.287 millones irán a infraestructura sanitaria.



A través de la Red Federal de Bioimágenes se incorpora equipamiento de calidad junto con sistemas de digitalización, que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención.



La entrega de equipamiento incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 notebooks.



Los móviles sanitarios, destinadas a las jurisdicciones de acuerdo a sus necesidades específicas, son 344 ambulancias de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.



Respecto a la ampliación de la infraestructura sanitaria, se indicó que consiste en la construcción de 26 depósitos provinciales de vacunas, equipados con cámaras frigorífica y la puesta en marcha de 32 nodos de Cuidado en Red.

Fuente: Infobae y Télam