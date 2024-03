Epidemia de dengue: qué recomiendan los infectólogos sobre la vacunación

La preocupación por el brote de dengue en todo el país, sobre todo en la región norte y centro, crece a la par de la cifras de infectados y muertos por la enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti .

Los casos superan ampliamente los números de la temporada pasada 2022/2023 y ya se contabilizan más de 74.500 infectados y 47 fallecidos en esta temporada 2023/2024, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) que publica periódicamente el Ministerio de Salud de la Nación.

En medio de este panorama, muchas personas buscan aumentar su protección frente a la enfermedad aplicándose la vacuna disponible en el país desde noviembre del año pasado.

En ese sentido, ayer el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó durante su habitual contacto con la prensa en Casa Rosada, que aunque la vacuna contra el dengue “fue autorizada por Anmat durante la gestión anterior, aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad” y por eso no se incluirá en el Calendario Nacional de Vacunación (CNV)”, hecho que la haría gratuita y accesible en todo el país.

“La Organización Mundial del Salud (OMS) incluso ha indicado que no hay evidencia suficiente sobre su efectividad. Aún así, el Ministerio de Salud continúa coordinando acciones con las provincias para enfrentar el brote” y consideró que “la herramienta más importante es eliminar todos los criaderos de mosquitos, es decir, los recipientes que contengan agua tanto en el interior de las casas como en patios y jardines”, sostuvo Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación señalaron que “a la fecha la vacuna no está validada como estrategia de Salud Pública para evitar la propagación de la enfermedad en contexto de brote, tal como lo expresan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

Expertos infectólogos dieron detalles sobre la nueva vacuna contra el dengue y analizaron su aplicación hoy y su posible inclusión en el CNV.

“Estamos en una situación de brote epidémico de dengue muy importante en Argentina y hay que tomar a esta nueva vacuna como una herramienta más dentro de una estrategia integrada contra esta enfermedad. La misma debe incluir el combatir al mosquito vector Aedes aegypti y a las larvas que luego eclosionan, las campañas de educación y difusión, y también en las guías médicas para tratar pacientes con dengue grave”, explicó la doctora Ángela Gentile infectóloga pediátrica y jefa del departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

LAS VACUNAS CONTRA EL DENGUE

Actualmente existen dos vacunas contra el dengue. La CYD-TDV (Dengvaxia, del laboratorio Sanofi Pasteur) y TAK-003 (Qdenga, del laboratorio Takeda) la más reciente y disponible, que fue aprobada en abril de 2023 y está destinada a mayores de 4 años que hayan cursado o no la infección por dengue. Ambas están actualmente autorizadas para su uso en Argentina y varios países del mundo y son vacunas con virus vivos atenuados y tetravalentes.

En Argentina, Dengvaxia fue aprobada en marzo de 2017 por ANMAT con la indicación de aplicación a personas de 9 a 45 años. Posteriormente, se presentó una actualización del prospecto que incluye una advertencia para aquellas personas que no han padecido la enfermedad. Esta actualización fue aprobada por ANMAT en junio de 2020. Actualmente, la vacuna Dengvaxia está indicada para personas de 6 a 45 años con infección de dengue previa confirmada mediante una prueba, con un esquema de 3 dosis a los 0, 6 y 12 meses.

Vacunación

“Con la vacuna Dengvaxia trabajamos muchos años. Era muy buena para los que habían padecido dengue, pero ha habido accidentes muy delicados con personas que no había cursado la infección por dengue que se habían colocado la vacuna en forma preventiva. Igualmente la misma se ha colocado en forma exitosa en muchos países del mundo con millones de dosis, especialmente en Asia”, aseguró el doctor Hugo Pizzi, infectólogo y epidemiólogo, magister en Salud Pública y Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

En tanto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó en abril del año pasado el uso de la vacuna contra el dengue TAK-003 desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años hayan cursado o no previamente la enfermedad.

TAK-003 se aplica bajo prescripción médica de un profesional de la salud y no está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, que contempla las vacunas obligatorias y gratuitas que deben recibir los argentinos.

“La vacuna está aprobada por la Anmat a partir de los 4 años sin límite de edad. Es segura y tiene eficacia para prevenir el dengue. La misma consta de un esquema de dos dosis con un intervalo de 3 meses para ser aplicada, por eso su uso no va a poder frenar este brote epidémico. No dan los tiempos”, aseguró Gentile, presidenta de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn), un organismo técnico que asesora a las autoridades nacionales y a los definidores de políticas para tomar decisiones sobre aspectos relacionados con la inmunización basados en la evidencia y/o en la epidemiología local..

Y agregó: “Esta semana nos reuniremos los infectólogos en la CoNaIn solo para tratar el tema dengue, y por supuesto hablaremos de la vacuna y de las estrategias a tomar para la temporada actual y la que viene. Es importante resaltar que la CoNaIn solo hace recomendaciones que luego las direcciones técnicas toman o no a fin de aprobar nuevas medidas sanitarias a nivel nacional”.

En tanto, el doctor Pizzi aseguró: “Respecto a esta nueva vacuna, la prioridad de aplicación sería para las 300.000 personas en Argentina que tuvieron dengue desde el gran brote epidemiológico que tuvo lugar en Tartagal, Salta, en 1997 después de una histórica inundación que hizo multiplicar el mosquito Aedes aegypti. Esas personas que ya tienen el virus del dengue, son las que están en mayor riesgo de volver a ser picadas por otro mosquito que contenga otro de los 3 serotipos que tiene la enfermedad, y con ello, padecer un dengue hemorrágico o grave”.

dengue

“Esto no significa que no olvidemos la lucha contra el vector que es el mosquito. El ciudadano debe poner mosquiteros, quitar los recipientes que acumulen agua, ponerse repelente, etc. Y los gobiernos intensificar la fumigación y las campañas de educación para prevenir la enfermedad”, agregó el experto.

“Sobre la aplicación de las vacunas en forma gratuita, esto ya se está dando en Misiones, Salta y Tucumán. Catamarca está también comprando vacunas. A medida que se vayan aplicando con éxito, yo creo que estaremos más cerca de que se incluya en el Calendario Nacional de Vacunación. Hoy hay cadenas farmacéuticas que están ofreciendo descuentos en su compra. Hay obras sociales que cuando vieron la cantidad de internados por dengue que hay, se dieron cuenta que es más barato ofrecer descuentos en la vacuna y no costear una internación por dengue grave. Y ofrecen entre un 20% y 40% de descuento. Entonces, entre el descuento de la farmacia y la obra social, el costo de la vacuna que ronda los 70.000 pesos cada una de las dos aplicaciones, ayuda. Eso sucede en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, por ejemplo”, detalló Pizzi.

¿CÓMO ACTÚA LA VACUNA CONTRA EL DENGUE TAK-003?

Con el nombre de TAK-003, la vacuna se basa en el virus del dengue 2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue. Su forma de administración son dos dosis que deben ser aplicadas en un intervalo de tres meses. TAK-003 recibió su primera aprobación en agosto de 2022 en Indonesia, seguida por la Unión Europea en diciembre de 2022 y el Reino Unido en enero de 2023 y en marzo de 2023 por ANVISA, la agencia sanitaria de Brasil.

Su principal mecanismo de acción es replicarse localmente y provocar anticuerpos neutralizantes para conferir protección contra la enfermedad del dengue causada por cualquiera de los cuatro serotipos del virus del dengue.

La vacuna activa múltiples brazos del sistema inmunitario, incluidos los anticuerpos de unión, los anticuerpos de fijación del complemento, los anticuerpos funcionales contra la proteína no estructural del dengue 1 (NS1) y las respuestas inmunitarias mediadas por células (CD4+, CD8+ y células asesinas naturales), según detalla el laboratorio Takeda.

“Tanto la OPS como la OMS recomendaron a los Estados Miembros que consideren el uso de la vacuna para los niños de 6 a 16 años que viven en entornos con alta carga de enfermedad por dengue y alta intensidad de transmisión. En nuestro país la mayor carga de enfermedad se observa en población adulta joven y no existen datos suficientes sobre la eficacia de la vacuna en este grupo poblacional”, subrayaron desde la cartera sanitaria nacional a cargo del médico cardiólogo Mario Russo.

La OMS respaldó la eficacia de la vacuna para disminuir los cuadros graves y la hospitalización por la infección pero, hasta el momento, no dio directrices sobre su aplicación a la población general, sino que instó a considerar su uso en grupos priorizados en zonas endémicas en entornos de “alta intensidad de transmisión”.

LA VACUNA EN MEDIO DEL BROTE DE DENGUE

Desde la SE 31/2023 hasta la SE 8/2024 se registraron en Argentina 74.555 casos de dengue: 68.369 sin antecedentes de viaje (autóctonos), 2.977 importados y 3.209 en investigación, resultando en una incidencia acumulada hasta el momento a nivel país de 158 casos cada cien mil habitantes. En el mismo período 146 casos fueron clasificados como dengue grave (0, 19%) y 47 casos fallecidos. En la actualidad 18 jurisdicciones presentan circulación viral notificada en su territorio.

El número de 74.555 personas con dengue representa un 2153% superior a lo notificado para el mismo periodo en 2023, cuando se registraron 2.550. Así mismo, en la SE8 se han registrado hasta el momento 9.273 casos, casi 9 veces lo registrado en la misma semana del año previo (1034).

Daniela Hozbor, investigadora principal del CONICET en el Laboratorio VacSal del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata sostuvo: “esta vacuna, que se administra en esquemas de dos dosis con un espaciamiento de tres meses entre la primera y la segunda dosis, lleva varios años de investigación y desarrollo. Durante ese periodo se ha logrado confirmar su seguridad y eficacia, pudiendo ser administrada independientemente de que la persona haya tenido o no dengue previamente”, explicó la doctora Hozbor.

“La vacuna mostró ser capaz de reducir la hospitalización debido al dengue en un 90%. En los 18 meses posteriores a la segunda inyección, el 0,1% (13 de 12.700) de los niños que recibieron la vacuna fueron hospitalizados debido al dengue confirmado, en comparación con el 1,0% (66 de 6.316) de los niños que recibieron el placebo. En el estudio denominado DEN-301 se realizaron varios análisis exploratorios para calcular la protección a largo plazo desde la primera dosis hasta 4,5 años después de la segunda dosis. En este estudio se halló que la vacuna logró reducir un 84% las hospitalizaciones por dengue y un 61% los casos de dengue sintomático”.

Una de las grandes ventajas de esta vacuna es que puede aplicarse en las personas que ya hayan cursado la enfermedad de dengue, que son quienes están en riesgo de desarrollar cuadros más severos.

