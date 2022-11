Jujuy actualizará al personal de salud sobre la detección temprana y tratamiento de la tuberculosis

Entre el 29 de noviembre y el 15 de diciembre se cumplirá con modalidad intensiva para todas las áreas de la provincia una serie de capacitaciones. El Ministerio de Salud de Jujuy avanza en la estrategia de descentralización para el abordaje de la tuberculosis de modo de asegurar acceso y atención adecuada en los diferentes servicios en todo el territorio de la provincia con especial atención en la detección temprana, valoración, tratamiento y control de los casos de modo de limitar la potencial cadena de transmisión.

De este modo, a través del Programa Provincial de Control de la Tuberculosis los especialistas en medicina clínica, general y pediatría así como en enfermería y profesionales agentes sanitarios fortalecerán herramientas para el abordaje integral en CAPS y hospitales de toda la provincia. Las capacitaciones se llevarán adelante para los efectores de acuerdo al siguiente cronograma:

Martes 29/11: Área Perico, El Carmen, Palpalá y Monterrico

Miércoles 30/11: Equipos enfermería

Martes 6/12: Área Ramal I

Miércoles 7 de diciembre: Área Capital

Lunes 12/12: Áreas Quebrada y Puna

Jueves 15/12: Área Ramal II

Personal de salud de Jujuy

¿Qué es la tuberculosis?

Se trata de una enfermedad infecciosa, contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades y que no suele ser aguda ya que la presentación clínica no reviste gravedad en un principio, es decir, generalmente la persona no transita cuadros que motiven consultas urgentes, factor que retrasa la llegada al sistema de salud. La tuberculosis pulmonar que constituye del 85 al 90 % de los casos presenta síntomas como:

Tos con expectoración (flema) de más de dos semanas

Sensación febril o fiebre

Sudoración vespertina o nocturna de distinta intensidad

Pérdida de peso

En tanto, la tuberculosis extrapulmonar que abarca un 15% de los casos puede provocar idénticos síntomas sumando la complicación del área anatómica afectada por más de 15 días. Frente a cualquiera de estos síntomas es fundamental realizar la consulta en el CAPS u hospital más próximo al domicilio.

¿Cómo se trata la tuberculosis?

Confirmado el diagnóstico positivo, el profesional médico indica tratamiento con comprimidos por al menos 6 meses siempre de acuerdo a la evolución particular de cada paciente. Mientras tanto, el grupo familiar o conviviente e inclusive laboral, debe cumplir con el control de contacto incluyendo a niñas, niños, adolescentes y adultos a quienes pueden indicarse tratamientos preventivos, recordando que es fundamental que cuenten con vacuna BCG. El Programa Provincial de Control de la Tuberculosis se encuentra en el Hospital San Roque de la capital jujeña y cuenta con un equipo de referentes en todas las áreas programáticas. Por consultas, el Programa Provincial de Control de la Tuberculosis se encuentra a disposición por correo electrónico en [email protected] y por teléfono en el 388 - 4221454.