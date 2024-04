Qué hacer si el descuento en la factura de la prepaga es menor al anunciado: cuál es la "trampa" oculta

En las últimas horas empezaron a llegar los avisos de descuentos en las cuotas de siete prepagas que están obligadas a recalcular esos montos. Son las alcanzadas por la resolución que la Secretaría de Industria y Comercio firmó el 17 de abril. Pero la emisión de las primeras facturas dio lugar a una controversia, al ver que las rebajas netas pueden ser menores a lo anunciado.

Las prepagas en cuestión son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint. Hasta este lunes, las que habían hecho público sus descuentos eran OSDE, con el 20,76 por ciento (hubo un ajuste tras la primera cifra del 22 por ciento comunicada); Swiss Medical, con el 22,22 por ciento; Galeno, con el 26,78 por ciento y Medifé, con el 20 por ciento.

A medida que las facturas empezaron a llegar a los afiliados, surgieron las primeras dudas. A modo de ejemplo, un afiliado de una de las principales prepagas se comunicó con Clarín para explicar que el importe que le exigen en su prepaga en mayo supuestamente no se condice con el descuento anunciado, sino que es menor. Cuando este medio trasladó la consulta, apareció una especie de “trampa” oculta.

El caso que sirvió como disparador no era aislado, sino la norma. El lector de Clarín detalló que él había recibido en la cuota de abril, por él y su mujer, un importe de 667 mil pesos. Y que según lo anunciado suponía que el nuevo monto en mayo debía bajar a 518 mil. Sin embargo, la factura recibida fue por 565 mil.

¿Cómo se explica la diferencia? Clarín habló con varias de las prepagas que integran este primer pelotón obligado a bajar sus cuotas (hay otras 13 que por ahora son objeto de análisis y todavía no han recibido la misma orden) y se encontró en todos los casos con la misma explicación. La cuenta no la hicieron con respecto a la última factura emitida, sino sobre lo que hubiera costado la cuota en mayo de no haber existido la resolución del Gobierno.

OSDE fue la primera prepaga en comunicar su descuento, que finalmente será del 20,76 por ciento. Foto: Guillermo Rodriguez Adami

Lo que argumentan es que ya habían avisado a sus afiliados que la cuota de mayo iba a subir (en diferentes porcentajes según el caso) y que entonces el cálculo del descuento lo hicieron sobre ese monto aún no facturado aunque sí comunicado. Dicho de otra manera, para informar públicamente el índice del descuento le sumaron un mes más de aumento para luego restarlo, con lo que el neto respecto de lo facturado en abril es menor a lo que se podía esperar.

Clarín consultó sobre este punto al Gobierno. Fuentes oficiales respondieron que estaban analizando el tema. Aunque adelantaron: “No pueden hacer aumentos discrecionales por encima de la inflación. La cuota que los afiliados van a pagar en mayor tiene que ser , en promedio, un 22 por ciento menos que la que pagaron en abril”.

Como sea, la resolución es clara: se trata de retrotraer las cuotas al mes de diciembre y sumarles desde entonces el Indice de Precios al Consumidor (IPC), con lo que el resultado del monto final no supondría una discusión. Sí, en cambio, pudo existir cierta distorsión en la forma de informar el descuento por parte de las prepagas, lo que en algunos casos sobredimensionó la expectativa de los afiliados.

Desde Swiss Medical este lunes comunicaron que habrá un descuento del 22,22 por ciento en la próxima factura. Foto: Germán García Adrasti

¿Qué pueden hacer los afiliados que efectivamente registren un descuento menor al que supuestamente les correspondía en la factura? Las mismas fuentes oficiales dijeron que en ese caso “deben recurrir a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Ellos ya forman parte del expediente y harán saber si alguna cuota está por encima del máximo permitido. Luego la SSS pondrá en conocimiento del tema a la Secretaría de Comercio”.

Agregaron: "Las empresas tienen que presentar la información del valor de los planes desde diciembre de 2023 en adelante. Con eso vamos a poder auditar el cumplimiento de la medida". Y concluyeron: “Incumplir una medida de tutela anticipada (como la presente) que dictó el secretario de Comercio puede implicar una multa diaria equivalente al 0,1 por ciento de la facturación bruta del grupo empresarial alcanzado por la medida. Si eso no se puede calcular, la multa diaria puede ascender a 750 mil unidades móviles diarias, que al tipo de cambio de hoy equivalen a cerca de 379 mil dólares”.

Fuente: Clarín