Registran un "alarmante" aumento de casos de sífilis en Humahuaca: hay embarazadas y un bebé contagiado

Este miércoles se desarrolló una reunión informativa en la ciudad de Humahuaca , donde se informó cómo se encuentra la situación epidemiológica en la zona y cuáles son las preocupaciones en cuanto a las enfermedades que golpean la región.

De la reunión participó el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid; la subsecretaria de Atención, Prevención y Promoción de la Salud, Fernanda Peinado; directora de Epidemiología, Gabriela Revollo; directora del Hospital de Humahuaca “Gral. Belgrano”, Beatriz Roble y los profesionales de todas las áreas de salud de la zona.

Durante la mañana el foco de la atención y preocupación se posó sobre la cantidad de casos positivos de sífilis detectados en la ciudad histórica . La directora de Epidemiología, Gabriela Revollo, precisó que se contabiliza un total de 18 casos de sífilis en población general, 4 gestantes , de las cuales falta información de si completaron o no el tratamiento ya que solamente hay información de una paciente que completó el tratamiento según lo registrado”.

SIFILIS

Por otro lado, el caso más preocupante se registró en 2023 donde “se informó el nacimiento de un bebé infectado con sífilis ”. El respecto y tras ser consultado por el ministro de Salud, el Jefe de APS de Humahuaca explicó que se trata de un caso de sífilis congénita y confirmó que el bebé se encuentra en tratamiento.

“El caso fue detectado por el laboratorio cerca de la semana 26-28 de gestación y durante el resto del embarazo, la madre fue tratada”, indicó el profesional de la salud y agregó: “La captación de la embarazada fue tardía porque se trata de una mujer que proviene del Valle”.

En este sentido, Bouhid hizo hincapié y recordó que “la sífilis es una enfermedad contagiosa, por lo tanto, debe haber más casos y si no buscamos, no vamos a encontrar”.

Falta de trabajo coordinado y de prevención

Sobre esta problemática, el Jefe de APS precisó: “Desconocíamos algunos casos positivos por falta de comunicación del laboratorio”, a lo que la Dra. Revollo aseguró que o que está fallando es el trabajo coordinado porque “de la confirmación del laboratorio, no vuelve la información a APS”.

En tanto el titular de la cartera sanitaria indicó: “Que haya 4 personas en la población con sífilis, sabiendo que debe haber más porque no han parado la cadena de contagios, porque no han hecho los bloqueos en todos lados porque no han trabajado en los colegios secundarios, es un problema de toda la estructura”.

Luego agregó: “Si detectas un caso de sífilis, lo menos que pueden hacer es que se trate con todos los jefes de los servicios y que todo el hospital sepa de dónde viene, cómo se busca. Por lo tanto, el trabajo no se termina cuando determino el diagnóstico. El quipo tiene que revisar las estrategias para conformar un buen equipo”.

Qué es la sífilis

La sífilis es una enfermedad causada por el treponema pallidum, para la cual hay un tratamiento muy sencillo y casi sin efectos adversos: la penicilina.



En dermatología, los profesionales suelen referirse a esta enfermedad como la "eterna simuladora", ya que se presenta como "una erosión en la región genital, en el pene o una ulceración indolora, que si está en el cuello uterino o en la zona genital de la mujer a veces no se da cuenta".



También puede estar en la zona bucal o generar lesiones dermatológicas como manchas rosaditas. Ya cuando aparecen en palmas de las manos y plantas de los pies indica al profesional que puede ser sífilis. Si se trata en forma temprana puede curarse fácilmente con tratamiento; pero si pasa a un periodo más tardío puede dejar secuelas.



En relación a las etapas, los primeros síntomas (ulceraciones a nivel de los genitales externos o internos, o en cuello de útero o ano) como son indoloros pueden pasar desapercibidos por el paciente.

Si la enfermedad no es diagnosticada en la primera etapa, el organismo suele resolver solo esa úlcera y en un período que oscila entre 45 días y 6 meses se avanza a la fase secundaria en donde la bacteria ya tiene una diseminación generalizada en el organismo.



Una vez llegadao a esta etapa, lo más característico es un exantema -un sarpullido con manchas rojas en el tronco y en los miembros-, y la aparición de las mismas en palmas y plantas. También puede haber fiebre, ganglios inflamados, alteraciones en el laboratorio, y la persona puede sentirse muy mal, pero hay otras que lo cursan muy leve.



Si en esta etapa no se hace el diagnostico, la enfermedad se termina autolimitando y puede con el curso de los años pasar a etapas tardías en las que puede generar dilatación de los vasos (aneurismas), alteraciones cardíacas o invasión del sistema nervioso central con la aparición de cuadros de demencia.