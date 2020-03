La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al coronavirus una pandemia, luego que el número de personas infectadas de COVID-19 en el mundo llegó a 118.554, de las cuales 4.281 fallecieron, en 110 países y territorios.

Los países más afectados detrás de China son Italia (10.149, sin ningún caso nuevo, 631 muertos), Irán (8.042, 291 muertos), Corea del Sur (7.755 casos de los cuales 242 nuevos, 54 muertos), Francia (1.784 casos, de los cuales 178 nuevos, 33 muertos), en España se registran 1.639 contagios y 36 muertos mientras que en Argentina se registraron 19 casos de Coronavirus y 1 muerto.

«We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic»-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

