Medicamentos para mascotas en farmacias de Jujuy: "Los veterinarios son los únicos que pueden prescribir recetas"

Con la implementación de que en las farmacias se puedan vender medicamentos recetados para animales dispuesto por el Gobierno Nacional, los médicos veterinarios dejaron en claro que “se podrá efectuar la compra siempre y cuando todo especialista veterinario matriculado ante la autoridad jurisdiccional competente, prescriba la receta”.

Además, explicaron "esto no quiere decir que las propias farmacias puedan vender productos veterinarios ya que se supone que tiene que haber un veterinario a cargo que pueda diagnosticar y aconsejar”, dijo el médico veterinario Guillermo Toffoli.

En ese sentido, brindó recomendaciones para los dueños de mascotas, “no compren remedios en cualquier lugar ya que pueden producirse intoxicaciones severas o incluso la muerte"

"Si bien hay medicamentos de uso humano que pueden usarse en animales, no todos son iguales porque incluso las dosis se pueden modificar que sólo puede ser indicado por veterinarios”, finalizó.

veterinario Guillermo Toffoli M.N 066

Se reciben solamente recetas físicas

Por otro lado, con el convenio firmado entre el Colegio Farmacéutico y el Círculo Veterinario de Jujuy para que se pueda establecer la compra de dichos medicamentos, la farmacéutica Silvina Figueroa, sostuvo que actualmente se recibirán recetas físicas.

“Desde la semana que viene oficialmente podremos recibir recetas físicas de los veterinarios para poder vender los medicamentos que se requieran”.

Además, sostuvo que esta medida resulta beneficiosa, “porque se realiza de manera legal, pero la idea también es establecer un sistema digital en un futuro para que las recetas sean enviadas de forma digital”.

San Salvador de Jujuy: este año estiman esterilizar a más de 10 mil mascotas

Desde la Dirección de Zoonosis indicaron destacaron que los servicios prestados en el Centro Modelo, el edificio '9 de Julio' y la Delegación de Alto Comedero, se sumaron CPV, CICs y CAM, además del móvil sanitario para llegar a cada rincón de la ciudad.

En este sentido, el secretario de Gobierno Gastón Millón, destacó que dentro de los trabajos específicos de Zoonosis, “hay muchas cosas que pueden ser mensurables en números, lo cual nos da una idea de lo efectivamente realizado", y afirmó que los números siguen reflejando nuevos récords: “de las casi 100000 dosis aplicadas de vacuna antirrábica en el 2021, en el 2022 pasamos las 115.000; y en lo que respecta a esterilización esperábamos llegar a los 10.000, nos quedamos muy cortitos, más de 9 mil, así que calculamos que este 2023 vamos a superar las diez mil esterilizaciones”.

De tal manera que multiplicando los lugares donde se lleva adelante los servicios en el Centro Modelo, en el edificio '9 de Julio', en la Delegación de Alto Comedero, con el quirófano móvil y acuerdos con los distintos centros vecinales, con los CPV, CIC, y los CAM, se puede hacer efectiva la ordenanza de tenencia responsable y se puedan combatir las enfermedades zoonóticas.

Por su parte, el director de Zoonosis, Ricardo Hueda, indicó “en el Centro Modelo de Zoonosis se hacen castraciones permanentemente, mañana y tarde; en el edificio '9 de Julio' también se está trabajando mañana y tarde, de igual forma en la Delegación Municipal de Alto Comedero que además sufrirá algunas modificaciones ya que pronto tendrá un quirófano superior, mucho mejor dotado, y por supuesto, vamos a seguir intentando crear el vínculo con diferentes partes del Alto Comedero, para llegar con el quirófano móvil a diferentes sectores, cosa de que ninguna parte de la ciudad quede sin atender”.

Puntos fijos de castración:

1- Centro Modelo de Zoonosis: teléfono para consultas: 4020139 - 388 5743043

Dirección: av. Raúl Galán y av. Presidente Perón

2- Edificio 9 de julio:

Dirección: calle 9 de Julio y Oscar Orias

3- Delegación Alto Comedero

Dirección: av. Forestal entre Chalicán y 9 de Octubre.

Requisitos

Los requisitos para la castración de felinos y caninos son:

1- Antes de la intervención los cirujanos evaluarán clínicamente al animal para autorizar o no la cirugía.

2- La mascota a intervenir, deberá estar comprendido entre las edades de 6 meses a 8 años.

3- Debe exhibir el certificado de vacunación antirrábica vigente, habiendo sido vacunado el animal con 10 días de antelación o más tiempo (excluyente).

4- No presentar animales en períodos de celo, ni 30 días posteriores al mismo.

5- No se operarán animales preñados, estos podrán ser intervenidos 45 días posteriores al parto.

6- El animal a operar, como requisito indispensable, deberá encontrarse en ayuno pre-operatorio de 24 hs. para los sólidos y 12 hs. para los líquidos.

7- El paciente deberá estar limpio y libre de ectoparásitos (pulgas, piojos y garrapatas).

8- El propietario deberá entregar en el momento de la cirugía, dos sábanas limpias, una hojita de afeitar (Gillette o calidad similar).

9- Deberá abonar una contribución mínima para los elementos esterilizados. Costo de anestésicos, medicamentos y elementos quirúrgicos