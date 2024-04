Se tiró a un lago para salvar a su perro, murió ahogada y la encontraron abrazada a su mascota

Amanda Richmond, una enfermera estadounidense, desapareció a fines del año pasado cuando se lanzó a un río helado en Alaska para intentar rescatar a su perro. Tras cuatro meses, su cuerpo fue encontrado junto a la de la mascota.

El trágico suceso tuvo lugar en 23 de diciembre, cuando Amanda y su marido Brian recorrían un sendero nevado cercano al río Eagle en compañía de su perro, Groot. Mientras caminaban por el lugar, el animal cayó al agua cuando intentó beber por una pequeña grieta en el hielo.

Al ver que su mascota se hundía, Brian saltó para intentar rescatarlo, pero no tuvo éxito. Cuando emergió del agua y se acercó a la orilla, notó que su mujer no estaba y comprendió que ella también se había arriesgado para salvar al can.

Sin embargo, la madre de cuatro hijos nunca salió y se la dio por desaparecida. Desde entonces, las autoridades trabajaron en la búsqueda y localización de la enfermera y su mascota. Finalmente, el domingo 31 de marzo se notificó a la policía de Anchorage el hallazgo del cuerpo de una persona muerta que sostenía entre sus brazos a un perro, que coincidían con el de Amanda y su querido Groot.

UNA RECONOCIDA ESCRITORA FUE ATACADA POR TRES PERROS PITBULL Y ESTÁ EN ESTADO CRÍTICO

Una reconocida escritora brasileña de 73 años fue atacada por al menos tres perros pitbull este viernes por la mañana en Saquarema, en la región de Lagos. A causa del hecho, tuvieron que amputarle un brazo y una oreja.

Ese día, Roseana Murray, poetisa y autora de libros infantiles, había salido a caminar con una amiga, como lo hacía usualmente. En el recorrido, fueron sorprendidas por varios canes y la víctima fue agredida brutalmente. Según indicaron los vecinos de la zona, “no es la primera vez que pasa”.

Según Sandra Noleto, una de las testigos, los perros arrastraron a la mujer por al menos 5 metros mientras le desgarraban el brazo derecho. “Me despertaron los gritos de una vecina pidiendo ayuda porque Roseana estaba siendo atacada. Eran tres animales de una casa que fue ocupada hace un tiempo”, contó en diálogo con Globo.

En cuanto los pitbulls la soltaron, las personas que se encontraban en el lugar llamaron a los bomberos y la trasladaron en helicóptero al Hospital Estadual Alberto Torres, ubicado en San Gonzalo. Allí, tuvieron que someterla a una cirugía para reconstruirle el brazo izquierdo y el labio, aunque tuvieron que amputarle el brazo derecho y una de sus orejas. La escritora permanece internada y en grave estado.

Fuente: Todo Noticias.