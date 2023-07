WhatsApp lanza mensajes de video de hasta 60 segundos: cómo usarlos y en qué se diferencian de los audios

WhatsApp sorprende a sus usuarios con una innovadora función: mensajes de video instantáneos. Con esta nueva actualización, la popular aplicación de mensajería permitirá a los usuarios enviar mensajes en formato de video de hasta 60 segundos en chats personales y grupales, aportando una nueva dimensión a las conversaciones.

Lo interesante de esta característica es que los mensajes de video no reemplazarán a los tradicionales audios, sino que los complementarán. De esta manera, los usuarios tendrán la posibilidad de expresarse tanto con su voz como mostrando imágenes en un breve lapso de tiempo.

Cómo funciona la grabación de video en WhatsApp:

Para hacer uso de los mensajes de video instantáneos, simplemente se deberá realizar una modificación en el botón de grabación de audios. Este botón ahora será dinámico, alternando entre la función de voz y video con un solo toque.

Para cambiar entre ambos modos, basta con ingresar a una conversación y pulsar el botón de grabación. Si el modo de video está activado en el dispositivo, el ícono del micrófono cambiará automáticamente a una cámara de video. Con otra pulsación, se retornará al modo de grabación de voz.

Características de los mensajes de video:

Los mensajes de video en WhatsApp se grabarán de manera similar a los audios, manteniendo presionado el botón y soltándolo al finalizar. Sin embargo, en lugar de mostrar el video a pantalla completa, estos mensajes se reproducirán en un reproductor automático con forma de círculo.

Además, antes de iniciar la grabación, se mostrará una cuenta regresiva de tres segundos, brindando tiempo para prepararse antes de comenzar a hablar o grabar. Una vez enviados, los mensajes de video se reproducirán en una ventana emergente circular, con un borde de color verde que indicará el tiempo restante del video.

La incorporación de esta función permitirá a los usuarios evitar pasos adicionales como abrir la cámara dentro de WhatsApp o seleccionar previamente un archivo de video guardado en el celular. Esto agilizará las conversaciones y brindará una experiencia más fluida.

¿Cuándo estará disponible esta función?

La actualización de WhatsApp que habilita los mensajes de video se realizará de manera gradual según el país y la región en la que se encuentre el usuario. Se recomienda mantener la aplicación actualizada para acceder a esta nueva característica tan pronto como esté disponible en su territorio.

Para verificar si la función ya se encuentra activa, los usuarios pueden realizar un toque sobre el botón de grabación de audio. Si el ícono no cambia, eso indica que aún no está habilitada en ese país o no se cuenta con la última versión de WhatsApp. En ese caso, es posible verificarlo a través de Google Play Store o App Store y actualizar la aplicación para disfrutar de los mensajes de video instantáneos.