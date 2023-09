Un hombre lleva más de 200 días seguidos festejando el campeonato de Argentina

Sin duda alguna, el triunfo de la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 quedará marcado en la historia y en la memoria de los hinchas quienes siguen con la emoción de ser campeones.

Y es que, uno de ellos que llevan casi 300 días de celebración, que recuerda la consagración en Qatar 2022 como si hubiera sido ayer. Se trata de Guillermo, un fan que vive en Villa Domínico que sale todos los días a festejar el triunfo a la calle con su bandera a grito de “campeón, somos campeones”.

“Es hermoso saborear el gustito dulce de la victoria. El Mundial fue reflejo de lucha y resistencia. Hay que aprender de los valores y enseñanzas que nos dejó esta victoria” , dijo Guillermo para Olé.

Por otro lado, Guillermo confesó que desde la derrota de la Selección de Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial, no ha dejado de alentar a su equipo ni lo hizo en esos momentos complicados.

“Cuando perdimos contra Arabia estaba muy eufórico. No sabía qué hacer y tenía que enfocar en algún lado esa fuerza. Entonces agarré mi bandera, la até a un palo de escoba con una cinta en cada punta y salí a la calle a sacar toda esa energía que tenía. Era el único en la calle y todos me miraban como bicho raro, ja. Pero quería darle fuerza a la gente en ese momento complicado post derrota” , añadió.

Es así, que Guillermo lleva 294 días celebrando y alentando a la Albiceleste, incluso durante sus vacaciones.

“Cuando me fui de vacaciones no paré. Me llevé la bandera y todas las ganas de alentar. Fui a Santa Teresita y salí a agitar los trapos a la playa. Yo siempre supe lo que quería transmitir...”, añadió.

Con información de Olé y Todo Noticias