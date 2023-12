Llegan las fiestas: ¿Cuál es la diferencia entre la Nochebuena y Navidad?

Este fin de semana comienzan las fiestas de fin de año en todo el mundo, y hay muchas personas que se preguntan cuál es la diferencia entre Nochebuena y Navidad, y qué significan cada una de ellas. Se trata de celebraciones que están relacionadas entre sí y que ocurren el 24 y 25 de diciembre.

Con familia, pareja o amigos, las fiestas se celebran con los seres queridos alrededor de una mesa con rica comida y con el famoso brindis o "chin chin" de medianoche. Sin dudas, se trata de una fecha muy especial y esperada, ya que permite que las personas se junten y puedan decirse lo mucho que se quieren.

El intercambio de regalos también es un momento único que ocurre en ambas fechas de diciembre, aunque para los más pequeños la figura central es Papá Noel. Aunque la Navidad tiene un origen católico, personas de diversas costumbres, regiones y hasta religiones suele encontrar su manera de pasar un lindo momento junto a su entorno.

¿Cuál es la diferencia entre la Nochebuena y Navidad?

En las películas norteamericanas solemos escuchar muchas veces que se habla de "Nochebuena" y "Navidad", pero no todos sabemos muy bien a qué se refieren. Y es que en Argentina no se suele usar mucho el primer término, si no que se habla de "Navidad" para referirse a ambas fechas.

El 24 de diciembre por la noche se celebra lo que las familias cristianas conocen como "Nochebuena", que es la víspera de la Natividad de Jesucristo. Se trata de un momento de tradición y de compartir la cena con seres querido hasta la medianoche y en la que se conmemora el viaje de los peregrinos hasta el pesebre en el que más tarde nacería Jesucristo.

Una vez que termina el día, a partir de las 00:00 horas, ya es Navidad. Así, el 25 de diciembre se celebra una nueva conmemoración del nacimiento de Cristo, ya que es la fecha establecida oficialmente por la Iglesia cristiana. El nombre del festejo proviene del latín "nativitatis", que significa nacimiento y hace referencia a la llegada al mundo terrenal del hijo de Dios.