“A los que me van a criticar, háganlo fuerte porque me voy a volver a levantar”

En la noche del sábado, Brenda la “Pumita” Carabajal se quedó sin el título mundial interino Pluma FIB, tras perder en Dinamarca ante la local, Sarah Mahfoud.

Tras la derrota, la boxeadora oriunda de Palma Sola brindó un mensaje a través de sus redes sociales donde fue crítica por lo sucedido pero también habló de todos aquellos que la critican por haber caído ante la danesa.

“Siii perdí; no fue una buena noche; y aún así sigo orgullosa de haber llegado hasta acá; le dedique toda mi vida al boxeo y mira si no voy a sentir amor propio y orgullo por mi!! Van a criticarme muchos y muchos van apoyarme gracias a ambos!”, arrancó Carabajal.

Seguido, la púgil dio a conocer que días antes del combate sufrió una lesión, sin embargo, detalló que eso no es una excusa para haber perdido el título mundial.

“No salieron las cosas que veníamos trabajando, no llegue a encontrar la distancia… Me lesioné 5 días antes de la pelea con un desgarro en la fascitis plantar; que no justifica; pero aún así deje lo mejor que tenía”.

La fascitis plantar es una inflamación del tejido fibroso (fascia plantar) a lo largo de la parte inferior del pie que conecta el hueso de tu talón con los dedos de los pies. La fascitis plantar puede causar dolor intenso en el talón

“Lo siento si no conforme a todos; yo me voy con la satisfacción de haber hecho una excelente preparación; de tener un equipo que me banca en las malas y una familia de fierro que no me suelta la manos en ningún momento!!!”, agregó la “Pumita” antes de sentenciar a todos aquellos que la critican por su actuación en Dinamarca.

En este sentido, la palmasoleña agradeció pero también fue dura para con aquellos que no quedaron satisfechos con su rendimiento.

“Gracias a todos por el apoyo. Y a los que me van a criticar háganlo fuerte; porque me voy a volver a Levantar!!! Beso enorme!”, puntualizó.