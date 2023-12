Cuyaya se consagró campeón del Torneo Clausura y jugará la final por el anual ante Zapla

En una tarde muy calurosa con casi 40 grados, desde las 17.15hs en el estadio “La Tablada”, Cuyaya jugaba la final del Clausura ante Gorriti . Con gran convocatoria por parte de ambas parcialidades y una lluvia de goles, 6 en total, el “Bandeño” se quedó con el título superando por 4 a 2 a los “Diablos Rojos”.

Para llegar a la instancia final del Clausura, los equipos conformaban dos zonas, los dos primeros de cada zona se clasificaban a un cuadrangular, en el mismo se disputaban partidos de eliminación directa.

Gorriti, tuvo que enfrentar a Fundación Zapatón, fue un partido raro por el mal estado del campo de juego, debido a las intensas lluvias, algo que perjudico el juego de buen pie y tenencia de la pelota. En aquel partido, Esteban Benavidez, le dio el triunfo a Gorriti por 1 a 0 ante Fundación.

Cuyaya, debía medirse ante el siempre temible Gimnasia de Jujuy, partido que se terminó postergando y se jugó entre semana a causa de las fuertes lluvias y el pésimo estado de la cancha. Se disputo de noche, con poca luz, el “Bandeño”, comenzó ganando, pero casi en el final la primera local de Gimnasia lo empato, se estiro la serie a los penales, donde se hizo gigante la figura de Ezequiel Paz, arquero de Cuyaya, tapando dos penales y dándole la clasificación a la final.

Una nueva final entre estos dos grandes equipos se estaba por disputar, con mucho público y un intenso calor, el escenario fue “La Tablada”, comenzó ganando Cuyaya con un golazo de Matias Yampe, pero más tarde lo empataría Pablo Tastaca (G), un partido parejo hasta que apareció un zapatazo de Cesar Ruiz, dando la ventaja, aunque no iba a ser suficiente, Marcelo Aguilera (G) igualaría la historia, no tuvo opciones el técnico bandeño para mover el banco, donde ingreso Nehuen Troncoso, quien convirtió de cabeza, más tarde, apareció Cesar Ruiz nuevamente pero a lo “David Trezeguet”, marcaría un golazo para estirar la ventaja por 4 a 2 y darle un nuevo título a Cuyaya, después de 4 años no ganaban un torneo local.

El viernes, desde las 21hs, en el estadio “La Tablada”, Cuyaya por ser el campeón del Torneo Clausura, se mide ante Zapla, por ser el ganador del Torneo Apertura, se define quien será el campeón absoluto de la liga jujeña 2023 y ganar un porcentaje para la clasificación del próximo Regional.