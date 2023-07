David Beckham reaccionó a la comparación con el Papu Gómez: "Se parece a mí de joven"

Una de los momentos más divertidos durante el Mundial de Qatar 2022 fue el día en que Sergio Agüero realizó una transmisión a través de su cuenta de Twitch junto a Lionel Messi, a la que se prendieron varios jugadores del plantel como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez, que estrenaba un nuevo corte de pelo por el que se comparó con David Beckham y fue furor en las redes sociales, tanto que le llegó al propio futbolista inglés.

Luego de la presentación del capitán de la Selección Argentina en Inter Miami el pasado domingo, Beckham, presidente y uno de los dueños de Las Garzas, reaccionó a su parecido con el Papu. "Escuché sobre esa foto. La vi. Es gracioso. Se parece a mí. A mí cuando era joven", declaró entre risas a Clarín.

El desopilante momento en que el Papu reveló su parecido a Beckham

Luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo, y previo al cruce con Países Bajos, el Kun, que habituaba a realizar transmisiones en vivo, sorprendió a 'meterse' en la concentración de la Selección Argentina y charló un rato con Messi. En un momento, el Papu se metió en cámara y mostró su nuevo corte de pelo, asegurando que se parecía a una estrella. Agüero empezó a tirar nombres que fueron desde Benedetto y Sampaoli hasta Aaron Paul -el actor de Breaking Bad- y Wentworth Miller -de Prision Break-.

Luego de no adivinar, Papu dijo que se quiso hacer el corte de un histórico jugador del Real Madrid lo que Kun y Messi no paraban de reírse y el volante dijo: "El de Beckham". A lo que sus compañeros no aguantaron y estallaron en vivo. "Creo que otro peluquero puede hacerme parecer a Beckham y también... un cirujano plástico", completó entre risas.