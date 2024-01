"El amor de mi vida": las románticas fotos que compartió el Colo Barco con su novia desde una playa de Venezuela

Durante las últimas horas, el nombre de Valentín Barco quedó en el centro de las miradas del fútbol argentino luego de las duras declaraciones que realizó el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, en relación a su decisión de marcharse al Brighton & Hove Albion Football Club de la Premier League. Mientras la polémica se instalaba a raíz de la entrevista del mandatario, el Colo decidió esquivar esa controversia y mostró en sus redes el costado más romántico en compañía de su pareja Yazmín Jaureguy.

Las vacaciones del Colo Barco con su novia en Venezuela

El lateral de 19 años ya había mostrado algunas escenas del día libre que tuvo con la selección argentina Sub 23 que está disputando el Preolímpico en Venezuela, pero luego hizo un posteo conjunto con su novia: “El amor de mi vida”, escribió el futbolista tras repostear la storie de una foto de ambos riendo que había subido ella a su perfil. “Siempre juntos amor de mi vida”, firmó la influencer en el posteo que realizaron combinado cuentas en Instagram. El Colo cuenta con más de 2 millones de seguidores en su perfil virtual; mientras que Yazmín supera los 100 mil.

Lo cierto es que casi al mismo tiempo que subían este posteo de las fotos desde una embarcación en las paradisíacas playas del Parque nacional Morrocoy, una hermosa zona de Venezuela ubicada en el litoral más oriental del estado Falcón, en el mar Caribe, Riquelme hablaba con duras palabras sobre la decisión del juvenil de ejecutar la cláusula de rescisión para marcharse al fútbol inglés a pesar de haber recibido una oferta para renovar contrato por cuatro años con el Xeneize.

“Si yo llamo a un jugador para renovarle por cuatro o cinco años, y saben todos, sale en la tele, Boca se sentó con tal persona para ofrecerle renovar. Y a los poquitos días pagan la cláusula, ¡la decisión es del jugador! ¿Qué están buscando? Acá no me vengan problemas con uno u el otro, gracias a Dios no tengo problemas con nadie”, afirmó Riquelme en ESPN.

Y agregó: “A mí me tocó ser futbolista. No sé si me fue igual que a Barco, a él mejor que a mi... A mí me fue bien acá y me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que con 18 años, la decisión es del jugador. Después hay un representante que te quiere convencer, está la familia que forma parte de esta decisión, pero ustedes saben claramente que cuando uno rescinde el contrato, el que presenta el papel es el jugador, el que firma el papel es el jugador. La decisión es del jugador. Vuelvo a repetir: acá me fue bien, me ha pasado mil veces eso, pero siempre he dicho que no. Lo que ha hecho el chico, para mí, está muy mal”.

La furia del directivo se desató a raíz de unas palabras que Barco había emitido en una entrevista con ESPN previamente, donde aseguró que no la dirigencia lo había destratado. “Ser desagradecido sería irse libre, tuve esa posibilidad, ahora me estoy yendo dejando plata al club. No me pegó para nada porque no soy así, ni mi familia ni mi entorno. A mí no me presionaron de ningún lado. Sabíamos que para seguir creciendo en este momento pensamos que es lo mejor (ir a Europa), pero capaz si (Boca) me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca”, afirmó.

Barco está disputando el Preolímpico con la selección argentina Sub 23 con el objetivo de conseguir uno de los dos boletos que Sudamérica tiene disponibles para los Juegos Olímpicos que se disputarán en París a mitad de este año. El Colo fue titular en el ajustado empate 1-1 del debut contra Paraguay y luego una pieza clave de la victoria 2-0 sobre Perú, donde le hicieron el penal que destrabó el juego.

Hay que recordar que la selección argentina que comanda Javier Mascherano disputará sus cuatro partidos de la fase de grupos en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, ubicada a poco más de una hora de este Parque Nacional que Barco visitó con el círculo íntimo que lo acompaña durante el torneo en Venezuela. El Jefecito les dio a sus jugadores algunas horas libres, ya que no tendrán fecha en esta jornada y recién volverán a presentarse por el Grupo B el próximo martes 30 de enero contra Chile. El cierre de la zona se desarrollará el viernes 2 de febrero contra Uruguay.

Si avanza, disputará un cuadrangular final entre el 5 y el 11 de febrero contra los dos líderes de la otra zona para dirimir los dos clubes que viajarán a los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego del certamen iniciará su ciclo como futbolista del Brighton de Inglaterra.

Fuente: Infobae