El futuro de Mario Gómez luego de su salida del club jujeño "albiceleste"

Tras la derrota ante Brown (A), sumando la quinta derrota consecutiva, Mario Gómez, dejó de ser el técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Este martes la institución presenta al nuevo encargado de dirigir al equipo, Marcelo Vázquez.

En diálogo con AM630, Mario comentó que su salida fue una decisión consensuada con el presidente al finalizar el partido frente a Brown (A), y aseguró: “Charlamos con el presidente Walter Morales, que más allá de ser el presidente nos une una gran amistad y llegamos a un acuerdo de que era lo mejor para Gimnasia”.

Por otro lado se le pregunto qué fue lo que falló para caer en una seguidilla de partidos y respondió: “Ahora tendré tiempo para analizar qué fue lo que pasó, después de ganar 3 partidos seguidos y perder 5, no me lo esperaba, pero ya analizaremos con el cuerpo técnico”.

Ante Quilmes dijo que quería seguir y en una semana cambio totalmente de decisión. Mario afirmó que jamás en su carrera perdió 5 partidos seguidos y que en el fútbol todo depende de los resultados: “Si Gimnasia empataba seguíamos para poder revertir y volver a la victoria, pero todo se vino cuesta arriba y más si perdes el partido en el último minuto”.

Luego agregó: “Hemos jugado partidos buenos y malos, también hay que ser realistas de que hay penales que no nos cobran, a veces son cosas que pasan en el fútbol, pero los que pagan las consecuencias siempre somos el cuerpo técnico”.

La incertidumbre es saber si seguirá dirigiendo y dónde o que hará, a lo que detalló: “Por ahora no pienso en seguir trabajando en el fútbol, me quedaré en Jujuy un tiempo más pero no ligado al fútbol. Amo a la provincia. No pienso ser manager, quiero seguir dirigiendo”.

Ahora será momento en que el “Lobo” con nuevo técnico revierta la situación al igual que lo hizo en la primera parte del torneo como cuando volvió Mario Gómez y justo con Estudiantes de Buenos Aires, hace unos meses con victoria de visitante y luego llego la seguidilla de buenos resultados.