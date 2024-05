Cómo fue la relación de César Menotti con Diego Maradona

César Luis Menotti es una palabra autorizada dentro del mundo del fútbol. Además de un destacado paso como futbolista en clubes como Rosario Central, Racing y Boca, entre otros, también marcó una era como entrenador en Huracán y la selección argentina, consiguiendo el primer título mundial en 1978 para el país de la mano de Diego Armando Maradona.

Tras su paso por la Selección mayor, Menotti dirigió a Maradona en el Barcelona, donde logró tres títulos.

La relación de Menotti con Diego Maradona

César Menotti y Diego Maradona coincidieron en Barcelona, y el histórico entrenador argentino reveló algo que le dijo el Diez cuando se estaba por ir a Napoli.

Menotti llegó a Barcelona en 1983 ya con Maradona en el plantel tras la destitución de Udo Lattek y una temporada después dejó el cargo. “Me acuerdo cuando me fui del Barcelona porque había fallecido mi mamá y me había cansado, y me estaban ofreciendo renovar el contrato”, expresó el Flaco en ESPN.

Luego, el campeón del mundo en el Mundial de 1978 reveló: “Me acuerdo de una comida, hay un testigo que todavía está vivo pero no lo voy a mencionar, que Diego me dijo: '¿Es verdad que se va César? Si usted se queda, yo no me voy a Napoles'".

“Algo que me condenó para toda la vida cuando empecé a darme cuenta la realidad que estaba viviendo (en Napoles)”, reflexionó Menotti y contó: “Cuando Diego va a jugar el Mundial (el de México), yo sabía todo lo que le pasaba... Cuando dije que estaba viviendo como un barrilete un miserable periodista habló que yo había dicho que Maradona era un barrilete, y yo sabía todo lo que Maradona estaba viviendo, por eso dije que estaba viviendo como un barrilete y ahora va a estar concentrado”.

La designación de Menotti en la selección nacional

La designación de César Luis Menotti al frente de la coordinación de la selección argentina en 2019 generó críticas y elogios, situación acorde al amor y odio que arrastró desde que fundó una corriente en el fútbol argentino. Uno de los que sentó postura es Diego Armando Maradona, quien por intermedio de las redes sociales expresó su absoluto apoyo.

"Que el Flaco Menotti esté comandando hoy la AFA me da un gran placer. Por fin se dio cuenta Tapia. Lo único que pido es que a Menotti todavía le queden fuerzas para encaminar al fútbol argentino, porque él sabe cómo hacerlo", inició su posteo en Instagram.

"Si el Flaco está fuerte, el fútbol argentino va a ser fuerte también. Hace 45 años cambió el rumbo de un país que se auto llamaba "los campeones morales". Él nos hizo correr más que los alemanes y tocar como los brasileños. Flaco, ¡te quiero con el alma y te deseo lo mejor!", agregó recordando el arribo del entrenador al equipo nacional en 1974.

El día que Menotti le dijo que no a Maradona

El exentrenador César Luis Menotti admitió que se equivocó "al no llevar a Diego (Maradona) al Mundial 78", jugado en el país, aunque advirtió que, como Argentina fue campeón, "nadie dijo nada". Lo dijo en 2017.

"Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la Selección argentina. Cuando no lo pudieron manejar en la FIFA lo 'asesinaron'", consideró este sábado el "Flaco" Menotti en una entrevista con radio Mitre.

La tristeza de Menotti con la muerte de Maradona

"Estoy hecho mierda. No tengo ninguna explicación, mucho dolor. No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido", aseguró en declaraciones a TyC Sports cuando se conoció la noticia.

"Conozco a su familia, conocí a su viejo, a su mamá. He estado en su casa. No lo puedo creer, lo dieron como una noticia en la que parecía que estaban exagerando y es terrible. Con todo lo que superó, estaba más cuidado, más alejado... Es una sorpresa trágica", espetó.

"He estado con él en todos los lugares, en las cosas graves que le pasó. Cuando era un futbolista con 15, 16 años, hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Napoli y yo volví para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años", señaló el argentino.