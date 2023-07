El panorama de los descensos en la Liga Profesional: clubes en crisis, reclamos e incidentes

La Liga Profesional llegó a su fin y, además de tener un espectacular torneo de River, que se consagró campeón dos fechas antes, también dejó una pelea al rojo vivo por los dos descensos a la Primera Nacional, con nueve equipos con cinco puntos de diferencia en la tabla anual y una ola de incidentes y reclamos en las hinchadas de los clubes comprometidos a falta de la fase de grupos de la Copa LPF.

La temporada comenzó con tres descensos pero se modificó el reglamento y se quitó uno de los dos que iban a ser por promedios por lo que quedaron dos. Ante los rumores surgidos en redes sociales, desde la Asociación del Fútbol Argentino desmienten la posibilidad de que se eliminen los dos restantes. De esta manera, con Arsenal casi sentenciado y con varios equipos con mucha historia grande en la Primera División, como Independiente, Vélez y Huracán, así está la situación de cada uno.

Arsenal, el más complicado

La victoria ante Colón en la última fecha fue un poco de agua en el desierto para Arsenal. Último en la tabla de la Liga Profesional con 22 puntos, es también el equipo más complicado en los promedios: está casi condenado al descenso con 0.962, a 17 unidades de Sarmiento de Junín, el penúltimo con 1.122.

Colón y Huracán, por ahora a desempate

Las dos victorias en las últimas dos jornadas dejaron a Huracán con una sonrisa que un par de semanas antes era crisis absoluta. Comenzó el torneo con Diego Dabove, un paso fugaz de Sebastián Battaglia sin triunfos y ahora, con Diego Martínez, volvió a ganar tras 15 partidos ante Platense y volvió a sumar de a tres ante Vélez. Si la temporada terminara ahora, al estar igualados en 25 puntos, debería jugar un desempate con Colón, que atraviesa un muy mal momento con Pipo Gorosito: perdió cinco de sus últimos seis partidos y ganó apenas uno de los últimos 12.

Vélez, complicado: la barra apretó a los jugadores

La llegada de Sebastián Méndez ante la salida de Ricardo Gareca tuvo un impulso anímico con el que ganó sus primeros dos partidos, pero llegaron tres empates ante Godoy Cruz, Sarmiento y Unión, la eliminación por Copa Argentina en manos de San Martín de San Juan y la reciente derrota ante Huracán, un rival directo, que profundizaron la crisis futbolística e institucional.

A los reclamos de los hinchas genuinos en las inmediaciones del José Amalfitani en el último encuentro como local, se le sumó el fuerte apriete de la barra brava a los jugadores tras la caída ante el Globo, lo que derivó en que algunos de los juveniles agredidos pidan su salida del club, entre ellos Gianluca Prestianni.

Independiente, un gigante en crisis

La compleja situación económica que atraviesa Independiente se traslada también a lo futbolístico. Lejos quedó el auspicioso debut de Leandro Stillitano con triunfo en Córdoba ante Talleres, estuvo 13 fechas sin ganar hasta que recuperó la sonrisa frente a Belgrano, ya con Ricardo Zielinski. Sin embargo, la irregularidad continuó y, tras la derrota con Boca, los socios volvieron a acercarse al palco de los dirigentes para pedir explicaciones y sufrieron la represión de las fuerzas de seguridad. Actualmente se encuentra en el 24° puesto con 28 puntos, a tres de Huracán y Colón.

Gimnasia, Banfield, Unión y Sarmiento, los más aliviados

La pelea por no descender tiene a nueve equipos divididos en cinco puntos. Con 25 desempatarían hoy por el descenso Colón y Huracán, y un poco más alejados aparecen Gimnasia, Banfield, Unión y Sarmiento, que suman 30 unidades y toda la fase de grupos de la Copa Liga Profesional para alejarse definitivamente y poder mantener la categoría.

La Copa Liga Profesional los juntó a todos

Los dos grupos de la Copa Liga Profesional se definieron a principio de año y, a pocos días para el arranque, la pelea por el descenso estará mas picante que nunca: ¡siete de los últimos diez equipos comparten grupo!, esta Copa inicia el 20 de agosto.

Independiente, Vélez, Huracán, Colón, Banfield, Gimnasia y Arsenal integrarán la Zona A mientras que Unión, Sarmiento y Central Córdoba estarán en la Zona B. Las 14 fechas de la primera ronda sumarán los puntos a la tabla anual y a los promedios y el último de cada tabla perderá la categoría, y en caso de repetirse, se irá el penúltimo de la tabla anual.

Los cruces picantes en las primeras fechas de la Copa LPF

Fecha 1: Independiente vs. Colón | Huracán vs. Banfield

Fecha 2: Independiente vs. Vélez | Colón vs. Gimnasia

Fecha 3: Huracán vs. Colón | Gimnasia vs. Independiente

Fecha 4: Gimnasia vs. Vélez | Independiente vs. Huracán | Sarmiento vs. Central Córdoba

