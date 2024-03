El presidente de Vélez habló tras la denuncia de abuso de sus futbolistas: Yo estaba en la puerta del hotel cuando entró la chica y ni me di cuenta

Luego de que cuatro jugadores del plantel de Vélez Sarsfield fueran denunciados ante la Justicia por supuestamente violar a una joven de 24 años en una habitación del hotel Hilton de San Miguel de Tucumán durante la concentración del equipo, el presidente de la institución, Fabián Berlanga, rompió el silencio. Los futbolistas señalados en la causa por el delito de abuso sexual con acceso carnal (investiga la Unidad Fiscal de Abuso contra la Integridad Sexual N° 1) son Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín.

“Sí, estamos impactados. Yo estaba en el lugar, en la puerta del hotel, a la hora que dice la chica que ingresó. Debe haber pasado por adelante mío y no me di cuenta. No sé cómo manejarlo, no tenemos información. El club Vélez Sársfield no está imputado, entonces no tiene acceso a la causa, por lo cual nos cuesta conseguir información”, fue lo primero que declaró Berlanga, en diálogo con DSorts Radio (La Noche DSports).

Más tarde, el dirigente contó que se enteró del caso por el llamado de un miembro de la comisión directiva y creyó que se trataba de una broma hasta que verificó que existía la denuncia. “Me dijeron que estaban peritados los videos de las cámaras y celulares, pero dudo que sea verdad porque nadie me dijo que mandó el celular a Tucumán. por ahí se fijaron en el celular de la chica, pero no lo puedo precisar porque no lo tengo. Ni siquiera tengo comunicación con el hotel”, amplió.

Te puede interesar: Abuso en Vélez: la abogada de la joven contó que quedó "ensangrentada" y reveló la frase de uno de los jugadores

Aunque sin dar nombres, el presidente velezano confirmó que uno de los implicados lo llamó por teléfono: “Me dijo algunas cosas, pero le contesté que prefería no saber nada y que esperara a que declarara o le diera explicaciones a la Justicia, yo no tenía por qué saberlo. Uno tiene contacto con los jugadores y hay más o menos aprecio, uno los quiere, entonces si se deja llevar por eso, quizás sale a defender algo que no es real”. Y añadió: “Le dije que no me cuente más nada, que lo dijera donde lo tenía que decir o creyera conveniente. Ya nos reuniremos, pero no para que nos den explicaciones porque no soy yo quien los va a juzgar. Yo puedo juzgar a nivel persona, pero la Justicia lo hará”.

Al mismo tiempo, Berlanga reveló que el jugador que se comunicó con él le avisó que mandaría una carta al club para pedir que no lo separaran de los entrenamientos: “Le respondí que no iba a ser separado, pero sí que trabajarían de forma diferenciada hasta nuevo aviso y saber de qué se trata. No quiero impulsar una sanción porque después me puedo arrepentir. Ojo, no pongo en duda a la chica, pero hay que ver si estaba los cuatro, si uno salió, si todos salieron o se quedaron... Son elementos que debe tener la Justicia”.