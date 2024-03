La novia del Colo Barco mostró el capricho que le cumplió al exfutbolista de Boca en su casa de Inglaterra

Valentín Barco no estuvo entre los convocados del Brighton para el partido ante la Roma por la ida de los octavos de final de la Europa League 2024, partido que terminó en triunfo del conjunto italiano por 4-0. Mientras sus compañeros viajaron a Italia para dicho encuentro, el Colo se quedó en Inglaterra, donde pasa sus días acompañado de su novia, Yaz Jaureguy, y su perro Milo.

En ese sentido la modelo mostró a través de sus redes sociales el pedido especial que le hizo el recientemente convocado por Lionel Scaloni para los amistosos que jugará este mes la Selección argentina.

“Cumpliendo caprichos. Buen día”, escribió Yaz junto a un video en el que se la ve preparando un desayuno especial para el Colo: un pancake con rodajas de banana, pedazos de frutillas y miel por arriba.

El jugador hizo pública su relación con la modelo de 26 años en noviembre de 2023, cuando compartió una imagen de ambos en la playa. Desde entonces se volvieron inseparables. Tal es así que ella, además de acompañarlo en todos los partidos de Boca, viajó a Venezuela para estar cerca de él durante el Preolímpico Sudamericano, torneo en el que la Selección argentina Sub 23 consiguió la clasificación a París 2024.

Después de la participación del Colo en el Sudamericano la modelo regresó a la Argentina y, a los pocos días, viajó con el futbolista a Inglaterra. Juntos conocieron su nueva casa y las instalaciones del Brighton. Yaz acompañó al jugador no sólo en su presentación, si no que hasta ahora asistió a todos los partidos de local, incluso a aquellos en los que el argentino no jugó.

Cuándo es el próximo partido del Brighton

El próximo encuentro del Brighton será el domingo 10 de marzo, ante Nottingham Forest por la fecha 28 de la Premier League. Este partido podría ser el debut del argentino en la liga inglesa, ya que sólo sumó 15 minutos en la derrota ante Wolverhampton por los octavos de final de la FA Cup.

El jueves 14 el conjunto que dirige Roberto De Zerbi recibirá a la Roma por la vuelta de los octavos de la Europa League y luego el mediocampista viajará para sumarse a la Selección argentina, que disputará dos amistosos: el 22 contra El Salvador y el 26 ante Costa Rica.

