El "Tucu" Juárez, a horas de enfrentar al puntero: "Estamos más que preparados para este partido"

Este fin de semana Gimnasia de Jujuy enfrenta al puntero de la zona “A”, San Martín de San Juan, por la fecha 22 del Torneo de la Primera Nacional. Jorge Juárez, uno de los jugadores más representativos del Lobo, se refirió a las expectativas del fin de semana y al presente del equipo.

“Tengo las mejores expectativas para este partido, trabajamos muy bien durante la semana así que estamos más que preparados para afrontar este partido” , dijo el “Tucu” Juárez a Somos Jujuy.

Si bien Gimnasia llega a esta fecha ubicado en una buena posición de la tabla, la presión siempre juega como factor importante en cada partido. En este sentido, el volante albiceleste indicó: “nosotros trabajamos lo nuestro y estamos tranquilos, más si aprovechamos la localía, eso hace que quizá no notemos tanto la presión de enfrentarnos al puntero”. No obstante reconoció que es “sí es un partido difícil, pero no imposible ganarlo, así que vamos a plantear nuestro juego y esperamos la victoria”.

Respecto al inicio de la segunda ronda del campeonato, Juárez señaló: “nos planteamos muchas cosas antes de arrancar este segundo semestre y lo vamos a afrontar de la mejor manera, para cosechar la mayor cantidad de puntos y pelear por el ascenso”.

Destacó que “lo principal es darle otra cara de visitante al equipo y creo que de a poco lo vamos logrando”. Si bien quedan muchas fechas antes de que finalice el torneo, para el volante “este es el camino, ya lo veníamos demostrando de visitantes, creo que hicimos grandes partidos afuera de casa y nos venimos con las manos vacías injustamente, pero venimos dando otra cara y eso nos deja tranquilos”.

EL SUEÑO DEL ASCENSO

Jorge Juárez es uno de los jugadores más regulares que tiene el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con cuatro temporadas en la provincia el jugador se ilusiona un año más con el ascenso a Primera división. “He visto crecer mucho al club, tiene cosas de primera división, desde las instalaciones hasta el manejo profesional y creo que se merece estar en Primera”, indicó el volante.

Para el “Tucu” “este plantel está en condiciones de ascender, es un plantel muy rico, tenemos grandes jugadores, tenemos chicos también, es un plantel mixto que está para dar pelea”.

EL CARIÑO DEL HINCHA

Por último, el jugador de Gimnasia se refirió al cariño que le expresa en cada partido el hincha del lobo y afirmó “a mí me llena de orgullo el cariño del hincha y de la gente en general, la verdad me da orgullo ser un referente para la gente este, yo me enfoco en jugar y dar lo mejor de mí”, y agregó “siento ese cariño y me enfoco cada día en sumar al equipo para que podamos alcanzar los objetivos que nos proponemos”.