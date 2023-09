Este viernes inicia la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional: conocé los horarios de todos los clásicos

La fecha 7 de la Copa Liga Profesional, la de los clásicos, se disputará entre el viernes 29 de septiembre y el lunes 2 de octubre. San Lorenzo vs. Huracán, Rosario Central vs. Newell's y Racing vs. Independiente jugarán el sábado, mientras que Boca vs. River y Estudiantes vs. Gimnasia lo harán el domingo, entre lo destacado. A continuación, todo lo que tenés que saber de una nueva jornada del fútbol argentino.

La fecha 7 de la Copa Liga Profesional 2023

Viernes 29 de septiembre

20.00 Tigre vs. Vélez

Sábado 30 de septiembre

11.00 Arsenal vs. Defensa y Justicia

16.00 San Lorenzo vs. Huracán

16.30 Rosario Central vs. Newell's

19.00 Racing vs. Independiente

21.30 Banfield vs. Lanús

Domingo 1° de octubre

14.00 Boca vs. River

16.30 Colón vs. Unión

17.00 Estudiantes vs. Gimnasia

18.45 Talleres vs. Belgrano

Lunes 2 de octubre

18.30 Barracas Central vs. Sarmiento

18.30 Godoy Cruz vs. Instituto

21.00 Platense vs. Argentinos

21.00 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

La tabla de posiciones de la Copa de la Liga

Posiciones de la Zona A