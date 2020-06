Mercedes cambian el color plateado por el negro, como señal de protesta contra el racismo

El.equipo Mercedes anunció hoy que sus autos pasarán del color plateado al negro en la vuelta de la competencia oficial de la Fórmula 1, que se producirá este domingo en el circuito Red Bull Ring de Austria luego del receso por la pandemia de coronavirus.

«Presentamos nuestros nuevos colores. Una promesa para mejorar la diversidad de nuestro equipo y nuestro deporte, y una señal del compromiso del equipo de luchar contra el racismo y la discriminación en todas sus formas», anunció la escudería Mercedes-AMG F1, ganadora de las últimas seis Copas de Constructores.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020