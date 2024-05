Ley Bases: el Senado retoma el debate en comisión y el oficialismo admite que podría haber cambios

Luego del primer triunfo político del Gobierno al lograr la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, ahora deberá refrendar el éxito en el Senado de la Nación.

Por este motivo, el oficialismo dialogó desde el comienzo en esta segunda versión de la misma iniciativa que había sido rechazada en febrero y retirada del Congreso por orden del propio Milei. En esta oportunidad, el proyecto se reconfiguró, con debate e ida y vuelta con las provincias desde el inicio. E incluso, el Gobierno admite que podrían existir cambios que hagan volver a la Ley Bases a Diputados.

Allí, el principal negociador fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que fue el principal defensor de la Ley Bases en la primera jornada de debate en comisiones del Senado y protagonizó momentos álgidos con representantes de Unión por la Patria. Este miércoles no será parte de la discusión.

Quien sí volverá al plenario de la comisión de Presupuesto y Hacienda es Chirillo, y se le suma la presencia del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad del Ministerio de Capital Humano, Julio Cordero. La reunión está prevista que comience a las 10, en el Salón Azul del Senado. Ese mismo día se debatirá el paquete fiscal a partir de las 14, y tendrá como invitado a Carlos Jorge Guberman, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía.

“Yo soy optimista. Hay algunos puntos que generan más debate, como Ganancias. Pero en esos 33 votos del peronismo, hay diferencias”, señaló el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni al programa de TN Solo una Vuelta Más. “Ellos creen que le faltan 4, pero tal vez le faltan 8, eh. Cuidado que algunos la empiezan a ver”, remarcó.

“Si hay que modificar el techo de Ganancias, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo?”, anticipó Paoltroni sobre las negociaciones que pueden darse en los próximos días entre el oficialismo y la oposición. “Llegar con la ley aprobada al Pacto de Mayo no cambia nada en absoluto”, aclaró.

La última reunión de comisiones está pautada para el jueves a las 10, en medio del paro anunciado por la CGT. Aunque desde la central obrera no informaron por el momento si habrá alguna movilización al Congreso, se espera una convocatoria del Frente de Izquierda y de organizaciones sociales.

A pesar de esto, el oficialismo intentará cerrar los dictámenes ese mismo día y una semana después, el 16, tratarlos en el recinto. Por ahora, mantienen firme la sesión especial informativa del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para el miércoles 15 de mayo.

Con ese objetivo en mente, el Gobierno ya analiza ceder ante los planteos realizados por la oposición. Uno de ellos tiene que ver con las objeciones en torno al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI). En este punto, se espera que Chirillo pueda despejar las dudas y convencer a los indecisos. Pero si este intento fracasa, el oficialismo evalúa el regreso de la Ley Bases en segunda revisión a Diputados.

Según confirmó el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la intención del Gobierno es llevar el RIGI a la economía local mediante una amplia reforma tributaria “en un plazo no mayor a 14 años”.

Otro de los ítems que genera fuertes rechazos es el impuesto al tabaco. Francos aclaró fue retirado de la ley original por no tener consensos en la versión anterior y que, en la última sesión de Diputados se incluyó “por un sector en el debate en el recinto”. Además, ratificó que estuvo en la votación y no vio nada irregular.

Y por supuesto, la otra moneda de cambio del Gobierno es la obra pública. Si bien el lema del Presidente Javier Milei es “no hay plata”, no son pocos los funcionarios que ya analizan más temprano que tarde hacer alguna erogación extraordinaria para reflotar construcciones pendientes en las provincias.

Fuertes cruces en la primera jornada de debate

Están fundamentando una Ley Bases sobre datos que son falsos, entonces los resultados van a ser falsos”, aseguró el jefe de la bancada peronista, José Mayans a Francos. “No sé de dónde saca los datos el Presidente”, agregó.

Y le preguntó al funcionario: “¿Usted cree como el Presidente que nosotros somos un nido de ratas?”. A lo que Francos respondió que no compartía ese pensamiento. Y retrucó: “Usted tiene datos equivocados, cuando ingresamos al gobierno, la inflación del mes de diciembre era diaria del 1%. No me diga que la inflación promedio del año fue del 7%. No me chicanee”.

Oro momento de tensión fue por las modificaciones en el texto de la ley en el paso de Diputados al Senado. “Entraron dos fe de errata, uno temprano y otro hace minutos. El texto que nos ha enviado la Cámara de Diputados es lo que vamos a tratar como ley. Si tienen alguna observación al respecto, eso será analizado”, explicó Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.

Al respecto, la legisladora K Juliana Di Tullio salió fuerte al cruce: “Cuando el texto cambia el sentido de lo que votó una Cámara no es una fe de erratas, es trampa. Es algo trucho, ilegal”. Incluso, pidieron un cuarto intermedio hasta que se resuelvan los cambios en el texto.

Fuente: Todo Noticias