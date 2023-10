Fluminense eliminó al Inter de Porto Alegre y jugará la final de la Copa Libertadores ante Boca o Palmeiras

Fluminense venció de visitante 2-1 al Internacional de Porto Alegre y se clasificó a la final de la Copa Libertadores. El equipo conducido por el DT argentino Eduardo “Chacho” Coudet fue superior en el primer tiempo y marcó con el gol de cabeza de Gabriel Mercado. Pero en el complemento del encuentro jugado en el Estadio Beira-Río, perdió tres chances claras con Enner Valencia y el conjunto carioca lo dio vuelta en los últimos nueve minutos. En la primera que tuvo alcanzó la igualdad por medio de John Kennedy, tras una gran asistencia de Germán Cano, que luego convirtió el segundo tanto.

En la ida igualaron 2-2 y para el duelo final en el Maracaná el Fluminense espera por Palmeiras o Boca Juniors.

Luego de un control del Fluminense en los primeros minutos, el Inter de Porto Alegre respondió rápido y a los 10 minutos el argentino Gabriel Mercado cabeceó tras un tiro de esquina y abrió el marcador.

Más tarde el elenco carioca no reaccionó al golpe del tanto en contra y su posesión no pasó la mitad de la cancha. Con figuras de fuste como Marcelo y Ganso, no pudo generar los circuitos. En tanto que a Germán Cano tampoco le llegó la pelota y su goleador apenas pudo avisar con un remate en el amanecer del encuentro.

El Inter fue más claro en la construcción de su juego y cada vez que se lo dispuso llegó con más profundidad al área rival.

Antes de irse al descanso Cano tomó la pelota y tras dos enganches su tiro dio en el travesaño, pero ante de recibir el artillero argentino estuvo en posición adelantada.

En el arranque del complemento Fluminense se mostró un poco más agresivo, manteniendo su juego por abajo, pero sin ideas para generar jugadas de peligro.

El equipo local esperó y tuvo a Enner Valencia para poder salir de contraataque. El ecuatoriano tuvo tres chances claras: primero tras una gran corrida y antes de rematar dentro del área el cruce de Nino le ahogó el grito. Más tarde se lo perdió con un cabezazo que pasó al lado del arco. Después, en otro mano a mano, remató desviado.

Esas llegadas no concretadas las pagó caro el Inter ya que a los 89 minutos Cano hizo una linda jugada y asistió a Kennedy que definió de forma sutil para concretar la paridad.

Pero Cano mereció su gol y lo alcanzó en la siguiente jugada. Fue a los 87 minutos que el delantero nacido en Lomas de Zamora definió cruzado y puso el 2-1. El bonaerense es el goleador de la actual Copa Libertadores con 12 gritos.

En tiempo adicionado el Inter fue por la igualdad y Fábio se vistió de héroe con la atajada de la noche al desviar un cabezazo a quemarropa.

El Fluminense enfrentará en la final el 4 de noviembre en su casa, en el Maracaná, en Río de Janeiro, al vencedor de la llave que dirimirán este jueves en San Pablo el local Palmeiras y Boca Juniors, que empataron 0 a 0 en el cruce de ida jugado la semana pasada en La Bombonera.

