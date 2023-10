Hoy comienza el Torneo Regional de Vóley Masculino de Mayores

Este viernes y hasta el domingo 29, se jugara en nuestra provincia el Torneo Regional de Vóley Masculino de Mayores, en esta oportunidad estarán involucrados equipos de la Región NOA, 4 equipos estarán representando a Jujuy.

Esta competencia, es organizada por la Liga Regional de Vóley, con licitación del Club Sociedad Española y también la fiscalización por parte de la Federación Jujeña de Voleibol (FJV), los equipos llegan ilusionados por lo que serán encuentros muy prometedores.

Con la participación de 11 clubes que provienen de las siguientes provincias: Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, por otro lado la participación del anfitrión de este evento, Jujuy, con la competencia de 4 equipos de la FVJ.

Serán 3 días con demasiada intensidad en cuanto a la actividad, por lo que inicia el viernes 27, continua el sábado 28 para estar finalizando el domingo 29, las canchas en donde se disputaran los duelos serán: Club Sirio, Club Independiente y Sociedad Española, siendo este último el escenario principal en donde la final se llevaría a cabo por la tarde del domingo, después la entrega de premios.

El certamen se encuentra dividido en 3 zonas:

Zona A: Polideportivo Evita (La Rioja); Soc. Española (Jujuy); Aliviar (Tucumán); UNCa (Catamarca).

Zona B: Gimnasia y Tiro (Salta); Defensores del Norte (Catamarca); Sirio (Jujuy); CIDEF (Jujuy).

Zona C: Tucumán Vóley (Tucumán); Red Star (Catamarca); Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

La primera fecha del torneo se jugara de la siguiente manera:

Cancha Soc. Española: Gimnasia y Tiro (S) vs. CIDEF (J) - 14.30 hs. Zona B

Cancha Independiente: Tuc. Vóley (T) vs. Gimnasia y Esgrima (J) - 14.30 hs. Zona C

Cancha Sirio: Sirio (J) vs. Def. Norte (C) - 15.30 hs. Zona B

Cancha Soc. Española: Pol. Evita (LR) vs. UNCa (C) - 16.30 hs. Zona A

Cancha Soc. Española: Española (J) vs. Aliviar (T) - 18.30 hs. Zona A

Cancha Soc. Española: Red Star (C) vs. Gimnasia y Esgrima (J) - 20.30 hs. Zona C