Jorge Almirón publicó un mensaje tras renunciar como DT de Boca Juniors: "Es una decisión muy dolorosa"

“Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberles dado todo”, así comienza el mensaje que Jorge Almirón publicó en su cuenta de Instagram para despedirse de los hinchas de Boca tras renunciar a su cargo el domingo, apenas 24 horas después de que su equipo perdiera ante Fluminense la final de la Copa Libertadores.

El DT, de 52 años, eligió esta vía para expresarse luego de la determinación que sorprendió hasta al propio Consejo de Fútbol del club, que encabeza Riquelme. “Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores; en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción”, continuó.

“Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra. Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa, pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor. Gracias, fuerza y ¡vamos Boca!”, concluyó.

El mensaje del DT en Instagram

El ex Defensa y Justicia, Lanús, San Lorenzo y Elche le informó la determinación a Riquelme minutos después de que la delegación aterrizara en el aeropuerto de Ezeiza, y después de que el vicepresidente hablara ante el plantel en el predio del club ubicado en la misma localidad. El contrato del orientador vencía en diciembre de este año y su continuidad iba a depender de los resultados en el epílogo de la temporada y de las elecciones a realizarse en diciembre en La Ribera.

A Boca le urge asegurar su boleto para la Libertadores 2024 y no tiene fáciles los caminos para alcanzarlo. Está a 6 puntos de la zona de ingreso a los playoffs de la Copa de la Liga, y a 3 unidades de la línea de clasificación por Tabla Anual, pero también a 2 de quedar afuera de entrada a la Sudamericana. En consecuencia, la semifinal de la Copa Argentina contra Estudiantes (a disputarse en Fecha FIFA, en un estadio de la provincia de Buenos Aires) pasó a ser un objetivo quirúrgico, porque no sólo ofrece un trofeo para la vitrina, sino que además garantiza plaza para el máximo certamen internacional.

Almirón sabía que tendría la lupa encima, con la presión al máximo. Y sorprendió a los integrantes del Consejo, que en la conversación hasta le pidieron que reviera su determinación. Ese ruido en la línea se pudo percibir en el comunicado de la entidad, que recién apareció en las redes sociales pasadas las 23 del domingo. “El Club Atlético Boca Juniors comunica a sus socios, socias y simpatizantes que este domingo 5 de noviembre, después de las 21 horas, Jorge Almirón informó que él y su cuerpo técnico, con contrato vigente hasta fin de temporada, habían tomado la decisión personal de no continuar como entrenadores. Nuestra institución agradece los servicios prestados por todos ellos y les desea el mayor de los éxitos en el futuro”, reza el escrito.

La era Almirón se cerró con 43 encuentros dirigidos, de los cuales ganó 17, empató 13 y perdió 13 (su cosecha de puntos no llega al 50% de la totalidad). Se retiró como el primer DT desde 2013 sin registrar al menos una vuelta olímpica. El miércoles, ante San Lorenzo, la conducción estará a cargo de Mariano Herrón, orientador de la Reserva y experimentado piloto de tormentas.