La AFIP pone la lupa sobre la colecta para pagar deudas de Independiente

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analiza elevar un pedido de informes sobre quienes donen un elevado monto en la colecta iniciada por Santiago Maratea en Independiente. La solicitud que recaería en quienes aporten más de $200.000 en la colecta para ayudar al club de Avellaneda a saldar sus deudas.

Cabe remarcar que la AFIP tomó una resolución similar cuando le solicitó a bancos y proveedores de servicios de pago (PSP) como Mercado Pago o Modo para que informen operaciones realizadas por sus clientes cuando superen un monto específico.

Fuentes de AFIP le señalaron a Infobae que el dinero recibido por Maratea hasta el día de la fecha no está depositado en ningún fideicomiso y manifestaron que el club debió haber abierto una cuenta para ese específico fin antes de empezar con las donaciones. Por lo tanto, no hay una razón social a cuyo nombre se esté recibiendo el dinero, no está claro en calidad de qué se están transfiriendo las donaciones y no se fijó una fecha de finalización para dicho fideicomiso, todas irregularidades que están en la mira del ente que conduce Carlos Castagneto.

Desde el ente recaudador adelantaron que se va a empezar a analizar el tema porque el régimen de donaciones está normado por una resolución general de AFIP desde hace diez años. El objetivo de la regulación es evitar que haya individuos que quieran hacer pasar como donación lo que en definitiva podría ser una maniobra de lavado de activos. Consignaron que A priori el caso de Independiente no encuadra con el régimen de donaciones, lo que amerita un estudio minucioso del caso que tomó estado público, por cuanto es de esperar que la AFIP tome contacto con el club en las próximas horas.

Una recaudación que se acerca a los $500 millones

El influencer Santiago “Santi” Maratea anunció en conferencia de prensa este jueves los detalles de la colecta que impulsó a través de sus redes sociales para salvar económicamente al Club Atlético Independiente, que atraviesa una crisis institucional y financiera.

“El único camino para salvar a Independiente es el fideicomiso”, fueron las palabras que pronunció en conferencia de prensa Miguel Ángel “Pepé” Santoro, histórico arquero del multicampeón d ela Copa Libertadores en la década de 1970. En tanto, Maratea contó que “en una cuenta de Mercado Pago no se podía acumular la plata que hacía falta, así que armamos un fideicomiso. Está armado y es de los hinchas. El manejo de esa plata y la responsabilidad de esa plata es totalmente mía”.

El dinero se reunirá a través de un fideicomiso, que es un contrato por el cual una persona o un grupo de personas (fideicomitentes) entregan bienes o derechos a otra (fiduciaria) para que ésta los administre y cumpla finalidades lícitas, determinadas y posibles. Una vez que éstas sean cumplidas, destinará los bienes y derechos aportados y los que se hayan generado a favor de otra persona (fideicomisario) que puede ser el propio fideicomitente.

Fuente: Infobae