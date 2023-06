Leandro Paredes habló de los rumores sobre el Papu Gómez

Leandro Paredes habló por primera vez sobre la supuesta pelea que tuvo el grupo fuerte de la Selección argentina con uno de sus miembros más queridos: Alejandro 'Papu' Gómez.

Tras la obtención del Mundial, las redes y muchos medios se hicieron eco de un posible conflicto que llevó a la ruptura de las relaciones entre Lionel Messi, De Paul, Paredes, Lo Celso, Otamendi y Di María con “el Papu”. De hecho se lo vio lejos de ellos durante los festejos en Argentina.

Paredes estuvo como invitado en el canal de Youtube del influencer Ezzequiel, que sube contenido de entrevistas con futbolistas. Allí le consultaron sobre si los rumores eran verdad, y esto fue lo que dijo.

“Lo del Papu es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué. Pero no pasa nada. Nosotros no le damos bola porque sabemos como es la prensa. Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir con lo nuestro”, sostuvo el volante central que debe regresar al PSG tras su préstamo en Juventus.

“Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola”, agregó Paredes.

Gómez no volvió a ser convocado a la selección argentina tras la Copa del Mundo, en febrero por una lesión y luego en junio no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni. La actividad en redes del extremo del Sevilla lo hacen alejado del entorno de la selección, son saludos de cumpleaños o reacciones a publicaciones.

Por ahora ningún protagonista afirmó que los rumores sean ciertos. Se habla de un “pedido” de Gómez para estar en el Mundial “cueste lo que cueste”, lo que habría enojado al plantel porque Giovani Lo Celso no pudo jugarlo por una lesión.