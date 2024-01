Messi sigue haciendo historia: ganó su tercer premio The Best al mejor jugador del mundo

Una vez más, Lionel Messi ganó el premio The Best al mejor jugador del mundo. El capitán de la Selección Argentina, que viene de ganar su octavo Balón de Oro, esta vez recibió el galardón que entrega la FIFA al futbolista más destacado por lo hecho con París Saint-Germain, Inter Miami y la Albiceleste desde el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023.

El astro argentino, que no dijo presente por priorizar la pretemporada con Las Garzas de Gerardo Martino, superó en la terna a Erling Haaland, de Manchester City, y Kylian Mbappé, de PSG y se quedó con el premio por tercera vez, tras ganarlo en 2019 y 2022. Además, Pep Guardiola ganó el premio al mejor director técnico, Sarina Wiegman a mejor entrenadora, Ederson a mejor arquero, Mary Earps mejor arquera y se condecorará a la mejor jugadora. Seguí el minuto a minuto en vivo.

Messi, también en el once ideal FIFPro

Además de recibir el premio The Best al mejor jugador del mundo, Lionel Messi fue incluido en el once ideal masculino. Los once:

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica); Kyle Walker (Manchester City/Inglaterra), John Stones (Manchester City/Inglaterra), Ruben Dias (Manchester City/Portugal); Bernardo Silva (Manchester City/Portugal), Jude Bellingham (Borussia Dortmund y Real Madrid/Inglaterra), Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica); Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Kylian Mbappé (París Saint-Germain/Francia), Lionel Messi (París Saint-Germain e Inter Miami/Argentina), Vinicius Júnior (Real Madrid/Brasil).

Los ganadores en la gala de The Best 2023

MEJOR JUGADOR

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

Kylian Mbappé (PSG/Francia)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

MEJOR JUGADORA

Aitana Bonmatí (Barcelona/España)

Linda Caicedo (Real Madrid/Colombia)

Jenni Hermoso (Pachuca/España)

MEJOR ARQUERO

Yassine Bounou (Sevilla/Marruecos)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Ederson Moraes (Manchester City/Brasil)

MEJOR ARQUERA

Mackenzie Arnold (West Ham/Australia)

Catalina Coll (Barcelona/España)

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra)

MEJOR ENTRENADOR

Pep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter de Milán)

Luciano Spalletti (Napoli)

MEJOR ENTRENADORA

Jonatan Giraldez (Barcelona)

Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

ONCE IDEAL MASCULINO

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

(Real Madrid/Bélgica) Kyle Walker (Manchester City/Inglaterra)

(Manchester City/Inglaterra) John Stones (Manchester City/Inglaterra)

(Manchester City/Inglaterra) Ruben Dias (Manchester City/Portugal)

(Manchester City/Portugal) Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

(Manchester City/Portugal) Jude Bellingham (Borussia Dortmund y Real Madrid/Inglaterra)

(Borussia Dortmund y Real Madrid/Inglaterra) Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica)

(Manchester City/Bélgica) Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

(Manchester City/Noruega) Kylian Mbappé (París Saint-Germain/Francia)

(París Saint-Germain/Francia) Lionel Messi (París Saint-Germain e Inter Miami/Argentina)

(París Saint-Germain e Inter Miami/Argentina) Vinicius Júnior (Real Madrid/Brasil)

ONCE IDEAL FEMENINO

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra)

(Manchester United/Inglaterra) Olga Carmona (Real Madrid/España)

(Real Madrid/España) Lucy Bronze (Barcelona/Inglaterra)

(Barcelona/Inglaterra) Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)

(Manchester City/Inglaterra) Keira Walsh (Barcelona/Inglaterra)

(Barcelona/Inglaterra) Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)

(Arsenal/Inglaterra) Lauren James (Chelsea/Inglaterra)

(Chelsea/Inglaterra) Ella Toone (Manchester United/Inglaterra)

(Manchester United/Inglaterra) Aitana Bonmatí (Barcelona/España)

(Barcelona/España) Alex Morgan (San Diego/Estados Unidos)

(San Diego/Estados Unidos) Sam Kerr (Chelsea/Australia).

FAIR PLAY

Selección de Brasil

Equipo Sub 16 de Montevideo City Torque

Pol van Boekel (árbitro)

PREMIO PUSKAS (MEJOR GOL)

Álvaro Barreal (Cincinnati)

Linda Caicedo (Colombia)

Julio Enciso (Brighton)

Seong-Jin Kang (Corea del Sur)

Sam Kerr (Australia)

Brian Lozano (Atlas de México)

Guilherme Madruga (Botafogo SP)

Iván Morante (Ibiza)

Nuno Santos (Sporting CP)

Askhat Tagybergen (Ordabasy)

Bia Zaneratto (Brasil)

MEJOR HINCHA

Miguel Ángel

Fran Hourndall

Hugo Daniel Iñíguez (hincha argentino de Colón)

Fuente: TyC Sports