Santiago Ferrari, el gimnasta jujeño que entrena desde los 3 años y ahora es campeón del mundo

"El gimnasta jujeño Santiago Ferrari se consagró campeón del mundo", daban a conocer los medios de comunicación y las redes sociales el domingo por la mañana pero detrás del título de una noticia hay una historia de superación y de constancia para lograr llegar a lo más alto del deporte nacional y mundial.

Santiago Ferrari es un joven jujeño que entrena desde los 3 años para hoy ser uno de los gimnastas con mayor futuro en el país. Su entrenador Abraham Jure es quien lo formó desde pequeño y lo acompaña en sus viajes y competencias. Ambos, lograron el domingo poner en lo más alto del deporte mundial a la provincia de Jujuy.

Santiago Ferrari

En septiembre de 2022, Santiago Ferrari brindaba una entrevista a Canal 7 de Jujuy en donde contaba sus inicios, su presente como estudiante de ingeniería y también como hijo y hermano. "Comencé en La Española hasta los 5 años, ese gimnasio cerró y entonces practiqué fútbol por un tiempo pero yo insistía en gimnasia artística y mi mamá y mi abuela encontraron Aizem y desde ahí estoy con el profe Abraham".

"El profe Abraham me inculca la disciplina, es como un padre para mí", indicaba en esa oportunidad.

Santiago Ferrari y Abraham Jure

La historia de Santiago Ferrari relatada por él en Canal 7:

Volviendo al presente, a pocas horas de obtener la preciada medalla en la categoría doble Mini Tramp en la Santarém World Cup- Fig G Portugal, el gimnasta jujeño Santiago habló con La Primera Hora de AM 630 Lw8 y relató lo vivido en las últimas horas.

"La verdad es que no pensé que iba a llegar tan lejos en esta competencia porque en las primeras pasadas de doble mini no me fue muy bien pero pude llegar a la final rozando. Después cuando llegué a la final puse todo y me pude llevar la medallita", dijo el deportista con la humildad que lo caracteriza.

"Estoy muy orgulloso porque era uno de mis objetivos pero mas que ganar lo que necesitaba era acumular experiencia teniendo en cuenta que este tipo de competencias no existen en Argentina", sumó Ferrari.

Por otro lado, el joven gimnasta que aún continúa en Portugal y que recién arribará al país el lunes 10 de julio, aseguró que los nervios siempre son parte de los instantes previos a sus performance. "En trampolín el nivel era muy alto, pude llegar hasta semifinal y a pesar de que me siento mas seguro, los nervios están. En mini tramp en cambio, vengo haciendo ese tipo de salto desde la competencia en México. En esa categoría hubo dos pasadas previas en las que no me fue muy bien y después en la final otras dos que me permitieron lograr la medalla".

Ferrari sueña que en Jujuy existan otros gimnasios como Aizem, el único de la provincia en donde se practica gimnasia de trampolín. "Esto sirve para comenzar, para analizar si se pueden abrir más clubes".

Otro sueño de Santiago Ferrari por el que luchará hasta concretarlo son los Juegos Olímpicos de París 2024. "Mi objetivo desde que comencé es llegar a los JJOO y esto me hace saber de que puedo llegar a tener nivel y seguir trabajando para concretar eso que deseo tanto".