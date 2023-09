Se conocieron los resultados de los estudios a Lionel Messi: ¿llega a la final de la US Open Cup?

Mientras Lionel Messi afronta su jornada de descanso y se dispone a sumarse a las prácticas de Inter Miami este viernes, la información que se maneja en torno a la molestia muscular de La Pulga brinda una total tranquilidad. Es que mientras se espera por la confirmación oficial de los resultados de los estudios a los que se sometió el capitán argentino, se informó extraoficialmente que no hay una lesión muscular.

“#Messi 🛎🛎 Atención!!! Alivio en el mundo Leo!! Messi paró a tiempo. Se adelantaron los estudios por imágenes, y NO hay lesión en la vieja cicatriz del posterior derecho. De esta manera el capitán está en carrera para la final del miércoles”, fue el mensaje que compartió en Twitter el periodista Federico Bueno, quien sigue el día a día del Inter Miami para la señal deportiva ESPN.

“Me acalambré”, contestó el argentino a un rival cuando se retiraba anoche del campo de juego del DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. Por esa misma dolencia, Messi había quedado fuera del partido de Argentina con Bolivia en La Paz, el martes 12, y tampoco viajó el pasado fin de semana a Atlanta para afrontar un compromiso con Las Garzas por la liga estadounidense.

De esta manera, como lo había adelantado Gerardo Martino en la conferencia de prensa posterior a la goleada ante Toronto FC por la fecha 33 de la MLS, el capitán argentino tiene serias chances de disputar el duelo decisivo de este miércoles ante Houston Dynamo por la final de la US Open Cup

Inter Miami intentará recuperar a su máxima figura para la final del próximo miércoles ante Houston Dynamo por la US Open Cup, que puede significar el segundo título del argentino en el club luego de su coronación en la Leagues Cup. Si se confirmara que no hubo una ruptura fibrilar, Messi no sólo quedará habilitado para ese encuentro sino que también podrá decir presente para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que Argentina recibirá a Paraguay (jueves 12 de octubre) y visitará a Perú (martes 17).

Fuente: Infobae