Lionel Messi dijo que tiene ganas de tener otro hijo: Nos gustaría que llegue la nena

Lionel Messi está feliz en esta nueva etapa de su vida. Después de consagrarse campeón del mundo y de dejar la elite del fútbol para jugar en la MLS, una liga menor, el capitán argentino pudo abrir su corazón y contar parte de su intimidad en una entrevista con Migue Granados.

Messi no esquivó ninguna de las preguntas del conductor y hasta se animó a contar que le gustaría volver a ser padre: “Nos gustaría que llegue la nena”, señaló completamente relajado.

El capitán argentino, que es papá de tres varones, Thiago, Mateo y Ciro, dijo que todavía no es el momento, pero que no le cierra las puertas a la posibilidad.

El deseo de Messi de ser nuevamente padre

Migue Granados: ¿Ya cerraste la fábrica no?

Lionel Messi: No se

Migue Granados: No pará, boludo, te van a comer la herencia. ¿Cuatro? ¿Un bebe de nuevo?

Lionel Messi: Y nos gustaría...

Migue Granados: ¿Están en las búsqueda?

Lionel Messi: No, no, no estamos en la búsqueda, pero nos gustaría si llega la nena

Migue Granados: Dicen que para que sea nena tiene que ver con el tamaño.

Lionel Messi: jajajajajajaj

Migue Granados: Y si ya el tamaño es exagerado, ya son todos varones...

Lionel Messi: jajajajajaj