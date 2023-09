Gerardo Martino habló de la lesión de Messi en Inter Miami

La goleada del Inter Miami por 4-0 ante Toronto FC en el DRV PNK Stadium sirvió para dejar atrás la dura derrota ante Atlanta United y acercarse a los Playoffs de la Major League Soccer (MLS), pero el lunar principal de la actuación estuvo relacionado a la temprana salida de Lionel Messi en el primer tiempo del duelo disputado en Florida. Un tema sobre el cual giró la conferencia de prensa de Gerardo Martino.

La retirada del 10 se sumó al cambio realizado segundos antes por Jordi Alba y el entrenador descartó que las dos modificaciones antes de los primeros 40 minutos hayan sido parte de la planificación inicial en el regreso a la titularidad de ambos: “No. No era el plan, sí probablemente que no completaran el partido. No estaban todavía listos para el partido con Atlanta. Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien. Entendimos que estaban aptos, también ellos entendieron que estaban aptos para jugar. Y por lo que hablé con los dos, las molestias refieren a las molestias anteriores. No es algo nuevo ni más grande que lo que tuvieron. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Vamos día a día”.

Tras dejar en claro que nunca presionaron a Leo para que juegue este partido, el Tata ya los tachó del duelo ante Orlando City en el clásico del Estado: “No hay ninguna chance que el domingo vayan a estar y hablo en función de la final de la semana que viene”. En este sentido, evitó dar un porcentaje sobre sus probables presencias el próximo miércoles por la U.S. Open Cup ante Houston Dynamo: “No, y mucho menos con esto que fue reciente. Hay que ir día a día, ver el informe del médico, lo que nos van diciendo ellos, los seguiremos y pensaremos”.

Más adelante, Martino focalizó en el campeón del mundo y, a pesar de ser concluyente en sus análisis, optó por la mesura: “En principio, es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes con las que vino de la selección argentina (jugó ante Ecuador por Eliminatorias) no tenía lesión muscular. Nosotros lo preservamos por esa misma cicatriz y yo creo que sigue siendo lo mismo, pero lo estoy diciendo más por una conversación con él. Hay que esperar, quizás ser más cautos de lo que estoy diciendo y determinar en los próximos días cómo continuamos”.

“Paró a tiempo porque justo antes me hizo una seña, que yo creí que era por él y era por Jordi (Alba). Y justo viene una jugada ofensiva que él se mete de la izquierda hacia el centro y creo que ahí es donde le molestó esa famosa cicatriz que tiene. Lo vi elongar y enseguida me miró y evidentemente ese era el punto final. Iremos día a día. Sé que tenemos una final, pero de ninguna manera entrarán en la cancha si no están en condiciones de hacerlo”, manifestó sobre el momento preciso de la decisión.

En este sentido, el periodista argentino Federico Bueno le consultó sobre la titularidad de Messi a siete días de ir en búsqueda del segundo título en la historia de la franquicia y aprovechó la nacionalidad para traer a colación un ejemplo del único equipo de este país que disputará la semifinal de la Copa Libertadores: “Escuchaba en Argentina que planteaban si en Boca habían empezado la rotación mucho tiempo antes de jugar el partido con Palmeiras. ¿Cuándo es oportuna? Ustedes tienen la posibilidad de decir si es con mucho tiempo está mal y si es con poco tiempo también está mal en función de lo que va sucediendo. Nosotros la única garantía que tenemos son las imágenes, el entrenamiento con los futbolistas y lo que hablamos con los médicos, y todo daba para que ellos jueguen”.

“Si fueran chicos jóvenes, uno podría decir que el cuerpo técnico los presionó porque venían de perder con Atlanta. Estamos hablando de Messi y de Alba... No hay ninguna posibilidad. No me interesa que estén lesionados, ellos o cualquiera. Si los hicimos jugar, es porque estaban en condiciones de jugar y probablemente era mejor hacerlos jugar hoy y no el domingo”, continuó.

Por último, ponderó la necesidad de que hayan jugado para acumular rodaje después de varios jornadas con inactividad, pero nunca aseguró sus presencias frente a Houston Dynamo: “Está claro que tenían que tener 45 ó 60 minutos de fútbol para llegar en buen ritmo a la final. De todas maneras soy cauto con lo que pueda pasar, no soy determinante. Después de hablar con ellos, no tengo el mismo pesimismo que tuve cuando los tuve que sacar”.

Inter Miami quedó en la 13° colocación de la Conferencia Este con 31 puntos y acortó las distancias con DC United (igualó ante Atlanta United) a solo cinco unidades con un partido menos. Cabe recordar que su contrincante ocupa la novena ubicación y debería jugar un partido con el octavo (por el momento sería Montréal) por un lugar en los Playoffs de la MLS. Su próximo duelo será este domingo desde las 20:30 ante el clásico rival en el Orlando City Stadium.

